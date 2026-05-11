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Como base operativa en Europa

El gigante estadounidense State Street desembarca en España: abre su primera oficina en Madrid

La firma, que gestiona más de 4,2 billones de euros en activos, elige Madrid para expandir su presencia en Europa y Latinoamérica

Ciudadanos observan la escultura &quot;The Fearless Girl&quot; (lit. La chica valiente) del artista Kristen Visbal, que fue instalada por la empresa State Street Global Advisors frente a la famosa escultura del Toro de Wall Street, con la idea de ver a la mujer en posiciones de liderazgo, en Nueva York (Estados Unidos).

Ciudadanos observan la escultura "The Fearless Girl" (lit. La chica valiente) del artista Kristen Visbal, que fue instalada por la empresa State Street Global Advisors frente a la famosa escultura del Toro de Wall Street, con la idea de ver a la mujer en posiciones de liderazgo, en Nueva York (Estados Unidos). / JUSTIN LANE / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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State Street, el gigante financiero de Wall Street, abre sede en Madrid. State Street Investment Management —una de las mayores gestores de activos del mundo y propietaria del mayor fondo cotizado sobre el índice S&P 500— ha elegido a Madrid para reforzar su expansión en Europa con la apertura de una oficina en la capital española.

La firma cotizada en Wall Street, cuyo grupo controla más de cinco billones de dólares (4,2 billones de euros) en activos bajo gestión, ha comunicado la decisión este lunes. Según la firma, su expansión española responde a la "creciente relevancia del mercado español" además de su papel estratégico en Europa y Latinoamérica.

Anne Prendergast, responsable de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ha celebrado la noticia. "La apertura de esta oficina subraya claramente nuestro compromiso con el mercado español y con nuestros clientes en el país, y servirá como una importante base operativa mientras seguimos ofreciendo productos y servicios para apoyar a nuestros clientes en la región".

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Para Francesco Lomartire, director general y responsable de los fondos cotizados SPDR ETFs para el sur de Europa, la apertura de la oficina representa una "formalización" de un compromiso desde hace años con España. "España es un mercado sofisticado y con una clara proyección internacional, y creemos que nuestra experiencia global y nuestro conocimiento local nos permiten aportar valor desde una perspectiva colaborativa y de largo plazo", ha concluido.

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