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FUSIONES Y ADQUISICIONES

La CNMV multa a Piqué y José Elías por información privilegiada en la oferta para comprar una empresa de salud

La sanción para el dueño de Audax Renovables, que suministró la información, es de 100.000 euros, mientras que para el exfutbolista del Barça es de 200.000 euros

Archivo - Gerard Piqué en una foto de archivo

Archivo - Gerard Piqué en una foto de archivo / KINGS LEAGUE - Archivo

EP

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y al empresario José Elías por información privilegiada sobre la oferta de Atrys Health para comprar Aspy, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

Según una resolución del 22 de abril del organismo supervisor, se trata de infracciones tipificadas como "muy graves", por lo que el deportista ha sido sancionado con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

En concreto, Francisco José Elías Navarro ha sido sancionado por la "comunicación ilícita" a Gerard Piqué Bernabéu de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

De su lado, Piqué ha sido sancionado por la adquisición de 104.166 acciones de Aspy Global Services estando en posesión de información privilegiada recibida de José Elías relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, habiendo obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021.

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Por último, el BOE señala que la resolución que impone las sanciones únicamente ha devenido en vía administrativa, por lo que son susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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