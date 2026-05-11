IA a la catalana
Cala, la nueva empresa de proyección global que quiere que el futuro de los agentes de IA pase por Barcelona
La start-up catalana encabezada por la reputada emprendedora Elisenda Bou-Balust cuenta con una ronda de financiación de siete millones de euros para construir una nueva capa de datos fiables, crucial para el florecimiento de una nueva economía basada en la inteligencia artificial
A Elisenda Bou-Balust siempre le ha preocupado la relación que los humanos tenemos con Internet. "Es disfuncional (...) La información que hay en la red es abierta, pero no tanto accesible", lamenta. En la era de la inteligencia artificial, esa realidad es un problema que amenaza con torpedear las promesas de transformación que acompañan a esta tecnología. Consciente de la necesidad de aportar soluciones, la emprendedora catalana lanza oficialmente Cala, una nueva empresa que quiere construir la infraestructura de datos para una nueva economía basada en la IA.
Cada vez que haces una consulta a un 'chatbot', éste formula una respuesta basándose en lo que encuentra en la web, aunque sea algo incorrecto. A medida que se deleguen más tareas a los llamados agentes de IA, sistemas programados para operar de forma autónoma, esa fragilidad se vuelve más peligrosa, pues el error puede propagarse sin que sea detectado por el usuario. Aplicado a escala industrial, esa falta de fiabilidad es crítica.
Bou-Balust cree que el futuro pasa por crear una capa de conocimiento organizada y fiable para que las empresas puedan desarrollar sus productos de IA sin depender únicamente de la información desordenada de Internet. Por eso, y tras más de un año de desarrollo en secreto, la firma ideada en Barcelona se presenta ante el mundo este lunes como la base que utilizará la próxima generación de aplicaciones y agentes autónomos, adelanta EL PERIÓDICO.
Y lo hace con una ronda de financiación pre-seed de 7 millones de euros bajo el brazo. El proyecto cuenta con el apoyo de fondos de capital riesgo como Lightspeed Venture Partners, Kfund, Kibo Ventures y Masia, pero también con el de inversores externos, entre ellos ejecutivos de ElevenLabs, Palo Alto Networks y X, entre otros.
Sus impulsores
Doctora en ingeniería electrónica y de telecomunicaciones, Bou-Balust se hizo un nombre como una de las voces más influyentes del panorama emprendedor catalán en 2012. Fue entonces cuando fundó Vilynx, una start-up de IA avanzada para facilitar la indexación y búsqueda de vídeos en Internet. Ocho años después, Apple la compró por cerca de 50 millones de dólares y convirtió a Bou-Balust en su responsable de Conocimiento Multimedia, cargo desde el que contribuyó a mejorar los productos de la tercera empresa más valiosa del planeta.
Tras dejar el gigante tecnológico, Bou-Balust y el también catalán Issey Masuda Mora —compañeros en la Universitat Politècnica de Catalunya y en Apple— cofundaron Cala a principios de 2025, cuando la llamada IA agéntica empezaba a hacerse un hueco en un panorama protagonizado por los asistentes conversacionales. Su propuesta sedujo a reputadas firmas de capital riesgo, que ve en ella la oportunidad de convertirse en el pilar sobre el que se sustente la economía del futuro.
Cala cuenta con un equipo de 20 personas, la mayoría de las cuales trabaja desde una oficina recientemente inaugurada en Barcelona. Su misión para 2026, explica su cofundadaora, es crecer y expandir su cartera de clientes en Estados Unidos. Para ello, la compañía ya cuenta con un empleado a caballo entre San Francisco y Boston, dos de los polos desde los que se originan todo tipo de start-ups y apps basadas en IA generativa.
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