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El Ibex 35 enfría las subidas

Las bolsas frenan ante el petróleo en 105 dólares tras el portazo de Trump al plan de paz de Irán

Los mercados europeos registran caídas moderadas al inicio de la semana, contagiados por la tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán

Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante en la que dice &quot;El estrecho de Ormuz seguirá cerrado&quot; en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 28 de abril de 2026.

Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante en la que dice "El estrecho de Ormuz seguirá cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 28 de abril de 2026. / ATTA KENARE / AFP

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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Los mercados vuelven a estar en alerta este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya calificado de “totalmente inaceptable” la propuesta de paz de Irán de 14 puntos. Los inversores están perdiendo la paciencia ante el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, que ya dura diez semanas. El Ibex 35 abre la semana con una caída del 0,18% y sigue el tono del resto de Europa, que enfría las subidas este lunes. París también cede un 0,52%; Milán, un 0,08% mientras que Londres se aparta y avanza un 0,39%, en reacción a las últimas elecciones.

El petróleo vuelve a repuntar este lunes. El barril de Brent, el índice de referencia europeo, se ha disparado un 4% esta mañana y ha superado los tres dígitos este lunes, alcanzando los 105 dólares. En Norteamérica, el barril de West Texas Intermediate (WTI) ha subido casi un 5%, oscilando justo por debajo de la barrera de los 100 dólares

“La semana comienza con cierta aversión al riesgo, revirtiendo parte de las subidas que vimos la semana pasada”, explica Manuel Pinto, analista jefe de XTB. “Ahora que la gran parte de la temporada de resultados empresariales ha concluido, la atención de los inversores se centrará en mayor medida en el estrecho de Ormuz y en si mejora el tráfico a través de este punto estratégico”. 

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No obstante, la inminente cumbre entre Pekín y Washington ha insuflado algo de optimismo en Asia. Los parqués de referencia en el Pacífico han cerrado la jornada con avances, salvo Tokio, que ha cedido un 0,50%. El índice de Seúl, el KOSPI, se ha disparado un 4,32% ante mayor gasto en la inteligencia artificial (IA). Esto se debe en gran medida a las tecnológicas Samsung y Hnix, que han duplicado su valor hasta máximos históricos al calor de la demanda de GPUs.

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