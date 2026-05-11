BBVA entra como socio fundador en una nueva filial de OpenAI para desplegar IA en empresas

BBVA se incorporará como accionista y socio fundador de OpenAI Deployment Company, una nueva filial de OpenAI orientada a ayudar a grandes empresas a desarrollar e implantar sistemas de inteligencia artificial, según ha informado el banco en un comunicado. La nueva compañía nace con una inversión inicial de 3.390 millones de euros (4.000 millones de dólares). OpenAI mantendrá el control y la mayoría del capital de la sociedad. Para dotar al proyecto de capacidades operativas desde su puesta en marcha, la tecnológica ha acordado la adquisición de Tomoro, una firma de ingeniería y consultoría especializada en IA que cuenta con una plantilla de alrededor de 150 ingenieros y especialistas.

En la operación participan BBVA y otros 18 accionistas procedentes principalmente del sector financiero y de la consultoría. El grupo inversor ajeno a OpenAI está liderado por TPG y cuenta también con Advent, Bain Capital y Brookfield como socios fundadores colíderes.

Junto a ellos figuran como socios fundadores BBVA, B Capital, Emergence Capital, Goanna, Goldman Sachs, SoftBank, Warburg Pincus y WCAS. También participan como inversores Bain & Company, Capgemini y McKinsey.

BBVA destaca que es el único banco europeo que forma parte del proyecto, lo que, según la entidad, refleja la relevancia estratégica que OpenAI concede al banco dentro de su apuesta por llevar la inteligencia artificial al ámbito empresarial.

“La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala”, ha señalado Antonio Bravo, responsable de Datos de BBVA.

Alianza estratégica con OpenAI

Según ha explicado el banco, Deployment Company integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio. El objetivo es acelerar la adopción de esta tecnología a gran escala y facilitar que las empresas puedan extraer valor de la inteligencia artificial de forma estructural.

La entrada de BBVA en esta nueva sociedad se produce después de que, a finales de 2025, el banco sellara una alianza estratégica con OpenAI para impulsar la aplicación de la IA en los servicios financieros. En virtud de ese acuerdo, BBVA tiene acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI y ambas compañías trabajan conjuntamente en soluciones destinadas a acelerar la estrategia de transformación del banco.

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Con Deployment Company, OpenAI busca replicar a mayor escala el modelo de desarrollo que ya está aplicando con BBVA a través de esa alianza estratégica, que la entidad considera un éxito.