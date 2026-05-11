Hasta 6.900 millones de euros: este es el impuesto de sucesiones que han pagado los herederos de Samsung

Ya han pasado más de cinco años desde el fallecimiento de Lee Kun-hee, antiguo presidente de la empresa multimillonaria Samsung Electronics. En muchos casos, es habitual heredar los bienes patrimoniales entre familiares cercanos, sobre todo si se tratan de empresas familiares, como la gigante tecnológica surcoreana.

Aun así, recibir una herencia con cantidades tan elevadas también supone un gasto fiscal considerable, aplicable mediante el denominado impuesto sobre sucesiones. Precisamente, uno de los casos más significativos ha sido el de la herencia del expresidente de Samsung, conllevando un pago de impuestos cercano a la mitad del valor total de la empresa.

Hasta la mitad del patrimonio total para pagar el impuesto de sucesiones

Según ha confirmado el diario The Korea Herald, la cantidad de impuestos pagada por los herederos de Lee Kun-hee, desde su fallecimiento en 2020, alcanza los 12 billones de wones en total. Esta cifra correspondería a los 8.100 millones de dólares, es decir, 6.900 millones de euros.

Esta cuantía supondría un récord de recaudación para Corea del Sur, e incluso a nivel global. Curiosamente, el patrimonio total del empresario coreano correspondía a los 26 billones de wones, en otras palabras, unos 14.400 millones de euros, repartido entre acciones empresariales, inmuebles y una colección de arte.

De esta forma, los familiares del empresario fallecido, quienes se comprometieron a abonar los pagos de forma íntegra, tendrán que costear el gasto fiscal por la herencia. Algunos medios locales aseguran que este pago equivale al 50% de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno surcoreano en 2024 por impuestos de sucesiones.

El coste fiscal se dividió en seis pagos repartidos en cinco años

En este caso, Lee Jae-yong, actual presidente de la compañía, así como el resto de miembros de la familia, asumió el coste a través de pagos fraccionados. En este caso, el impuesto se ha abonado en seis plazos desde 2021 hasta 2026.

Para llevar a cabo estos pagos, la familia ha llevado a cabo una gestión compleja del patrimonio, mediante diferentes operaciones financieras, entre las que se incluyen ventas de participaciones, dividendos y financiación externa.

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Con todo ello, el impuesto de sucesiones en Corea del Sur, en lo que se refiere a grandes sociedades como Samsung Electronics, puede alcanzar hasta un 50% con recargos adicionales. De este modo, el impuesto surcoreano se convierte en una de las tasas sobre herencias más elevadas del mundo.