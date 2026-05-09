Francesc Fajula ya ejerce como primer ejecutivo en el proyecto de gigafactoría española de IA

La gigafactoría española de inteligencia artificial, uno de los grandes proyectos industriales y tecnológicos de la Unión Europea en los últimos tiempos, ya tiene al frente al directivo encargado de tirarla adelante.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el catalán Francesc Fajula lleva unas semanas ejerciendo este rol, aunque lo haga sólo de forma oficiosa. Diversas fuentes cercanas al proyecto han detallado que el directivo se está dedicando al proyecto "a full-time" desde hace tres semanas. Las mismas fuentes apuntan que su dedicación no es aún oficial porque la empresa jurídica que da cobertura al proyecto no se ha creado: eso se llevará a cabo tras la celebración de un consejo de ministros en que se aprobará formalmente el proyecto.

Las voces consultadas explican que el adiós de Fajula a su anterior cargo, el de director de la fundación Mobile World Capital Barcelona, respondía a este nuevo proyecto. 'La Vanguardia' avanzó que el directivo aparecía como uno de los mejor posicionados para dirigir la gigafactoría de IA, y esta posibilidad se ha concretado ahora. Las fuentes consultadas indican que el gerundense será "el primer ejecutivo" del proyecto y que aún no tiene un equipo de dirección a su mando, algo en que se trabajará cuando el proyecto vea la luz oficialmente.

Fuentes conocedoras del proyecto han apuntado, asimismo, que Fajula ya ha estado en Móra la Nova (Ribera d'Ebre), donde está previsto que vea la luz la planta.

El pasado mes de junio, el Gobierno español anunció el proyecto para que la gigafactoría de IA se sitúe en el citado municipio tarraconense, con la cooperación de seis empresas con Telefónica al frente. En aquel momento se habló de una inversión de hasta 5.000 millones de euros y de la presencia de ACS, MasOrange, Nvidia, Submer y Multiverse Computing. El Estado sería el primer accionista a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

En los últimos meses, en el sector también se ha dado por hecha la participación de Banco Santander y Solaria en este consorcio público-privado. El 35% de la inversión llegaría del programa europeo InvestIA, que aspira a movilizar 200.000 millones de euros en total.

La forma final que tendrá el proyecto no es aún conocida. Tras el anuncio de que la planta se situaría al sur de Catalunya, se planteó también que hubiera una doble sede, incluyendo en el mismo el municipio de San Fernando de Henares (Madrid).

Pugna con 75 competidores europeos

Una gigafactoría de IA es una infraestructura tecnológica dedicada al desarrollo de modelos avanzados de IA, y no produce productos materiales, sino que es un megacentro destinado a la computación, a las redes de alto rendimiento y al almacenamiento.

El proyecto que ahora lidera Fajula entrará en competición con otros 75 aspirantes del conjunto de la Unión Europea para cristalizar en una de las cuatro gigafactorías que se han planteado desde las instituciones comunitarias y crear así un ecosistema europeo de IA. El calendario para decidir qué proyectos acaban prosperando no es firme, pero las fuentes del sector apuntan que podría conocerse este mismo mes de julio.

Francesc Fajula (Girona, 1971) es uno de los pioneros de internet en España. Licenciado en ingeniería de telecomunicaciones por la UPC, trabajó en Danone antes de ser fichado como responsable de comercio electrónico del buscador Olé, que acabó siendo comprado por Telefónica y rebautizado como Terra. Fajula también trabajó para Banesto bajo la presidencia de Ana Botín, y tras la fusión siguió trabajando para el Banco Santander. En 2013 fichó por el Banc Sabadell como director de Transformación Digital e Innovación, en el que fue su último reto antes de entrar como máximo responsable de la Mobile World Capital Barcelona.