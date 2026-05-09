Nuevo proyecto
El euro se rediseña: el célebre escritor español que puede aparecer en los nuevos billetes
Su presencia simboliza la importancia de la literatura y del conocimiento
Bruselas prevé una posible primera emisión del euro digital para 2029 y una prueba piloto el año que viene
Las claves de la subida de tipos que el BCE prepara para junio
Los futuros billetes de euros podrían cambiar su diseño para incluir caras de personas importantes de la historia europea, una iniciativa que forma parte de una propuesta del Banco Central Europeo, que busca representar mejor la cultura y la "identidad común" de Europa.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que ya ha seleccionado motivos para ilustrar los dos posibles temas de los futuros billetes en euros. Para el primero de ellos 'La cultura europea', que recuerda el patrimonio común y a europeos célebres, es el que contempla incluir la cara de un conocido escritor español.
Entre las figuras seleccionadas aparece el español Miguel de Cervantes, lo que significa que España podría estar representada directamente en los billetes. Su presencia simboliza la importancia de la literatura y del conocimiento.
Otras personalidades
También se han propuesto otras figuras europeas conocidas de distintos ámbitos, como la música o la ciencia. La idea es que cada billete represente una parte de la cultura europea, mostrando tanto actividades como personas que han contribuido a construir ese patrimonio común a lo largo de los siglos .
Aun así, estos billetes todavía no son definitivos. El Banco Central Europeo organizará un concurso de diseño y preguntará a los ciudadanos qué opciones prefieren antes de tomar una decisión final. El BCE espera tener el diseño definitivo antes de que finalice 2026.
Todas las personalidades
- Maria Callas ( el de 5 euros): representa las artes escénicas junto a artistas callejeros de música, danza y teatro que entretienen a los viandantes.
- Ludwig van Beethoven (10 euros): el célebre músico ha sido elegifo en el contexto de un festival con un coro de niños y jóvenes.
- Marie Curie (20 euros) como figura inspiradora en una aula con estudiantes y una profesora.
- Miguel de Cervantes (50 euros): en el reverso aparecerán bibliotecas, donde adultos leen y niños buscan libros.
- Leonardo da Vinci (100 euros) como símbolo del arte y el conocimiento admirado por visitantes: se centra en museos y exposiciones.
- Bertha von Suttner (200 euros) como figura asociada a la convivencia, donde personas de todas las edades conversan, juegan y pasean.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Luis, dueño de una heladería: 'Hice una inversión inicial de 230.000 euros, suelo ganar en torno a 6.000 al mes
- Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos
- El Gobierno revoluciona la forma de medir la eficiencia energética de todos los edificios por el ‘boom’ de las renovables
- Bruselas pide a España eliminar la tarifa de luz regulada: la factura podría subir hasta un 40% más al mes en millones de hogares
- El Último de la Fila y la enigmática guitarrista Sara García