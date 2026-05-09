El euro se rediseña: el célebre escritor español que puede aparecer en los nuevos billetes

Los futuros billetes de euros podrían cambiar su diseño para incluir caras de personas importantes de la historia europea, una iniciativa que forma parte de una propuesta del Banco Central Europeo, que busca representar mejor la cultura y la "identidad común" de Europa.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que ya ha seleccionado motivos para ilustrar los dos posibles temas de los futuros billetes en euros. Para el primero de ellos 'La cultura europea', que recuerda el patrimonio común y a europeos célebres, es el que contempla incluir la cara de un conocido escritor español.

Entre las figuras seleccionadas aparece el español Miguel de Cervantes, lo que significa que España podría estar representada directamente en los billetes. Su presencia simboliza la importancia de la literatura y del conocimiento.

Otras personalidades

También se han propuesto otras figuras europeas conocidas de distintos ámbitos, como la música o la ciencia. La idea es que cada billete represente una parte de la cultura europea, mostrando tanto actividades como personas que han contribuido a construir ese patrimonio común a lo largo de los siglos .

Aun así, estos billetes todavía no son definitivos. El Banco Central Europeo organizará un concurso de diseño y preguntará a los ciudadanos qué opciones prefieren antes de tomar una decisión final. El BCE espera tener el diseño definitivo antes de que finalice 2026.

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