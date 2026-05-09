Catalunya busca reactivar su plan piloto para prevenir accidentes laborales pese al rechazo de Foment

La Generalitat de Catalunya busca cómo reactivar su plan piloto para reducir el número de accidentes laborales y mejorar los mecanismos de prevención de las empresas. Un plan que la conselleria de Empresa tiene encallado desde hace un año debido al rechazo frontal de Foment del Treball y que ahora, una vez la patronal celebre sus elecciones, pretende reimpulsar, según ha podido saber EL PERIÓDICO de distintas fuentes consultadas. La medida estrella de dicho plan es la creación de parejas de delegados territoriales, designados a partes iguales por las patronales y los sindicatos, para visitar empresas y revisar sus protocolos de seguridad laboral.

El pasado 5 de mayo, el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, compareció delante de los medios de comunicación para anunciar la inmediata puesta en marcha de un programa innovador en Catalunya para tratar de reducir el número de accidentes de trabajo. El número de ocupados que pierde la vida durante su jornada laboral ha ido aumentando durante los últimos años, pese a que el conjunto de siniestros se ha contenido recientemente. En 2025, un total de 125 personas perdieron la vida en accidentes de trabajo, su mayor nivel en la última década.

En 2025, un total de 125 catalanes perdieron la vida en accidentes de trabajo, su mayor nivel en la última década.

Para tratar de contener dicha sangría, el Departament de Treball quería impulsar una figura novedosa como es el delegado territorial. En algunos sectores, como la construcción, ya existe y sus funciones consisten en ir realizando visitas por distintas empresas, especialmente pymes, para supervisar sus protocolos de seguridad y recomendar mejoras. Desde Treball buscaban extender esa figura al conjunto de la economía y corresponsabilizar a los representantes sociales, tanto de trabajadores como de las empresas. La idea era constituir un programa financiado por la Generalitat, pero que fueran los agentes sociales quienes designaran a los técnicos. Un total de 12 técnicos de prevención, tres de Foment del Treball, tres de Pimec, tres de CCOO y tres de UGT; con el objetivo de realizar 1.000 visitas a lo largo del año.

El Govern quiere visitar unas 1.000 empresas al año con sus parejas de delegados territoriales

La medida chocó con el rechazo frontal de Foment del Treball, mientras que el resto de agentes sociales más representativos se mostraron partidarios. La histórica patronal se manifestó inmediatamente contraria a la medida, una vez esta fue anunciada, y desde entonces públicamente se ha mostrado coherente con dicho rechazo. Alega que la iniciativa podía generar duplicidades con la Inspección de Trabajo y que criminalizaba a las compañías. Algunas fuentes consultadas señalan potenciales tensiones internas desde algunas sectoriales, especialmente la de la química. No en todas, pues los asociados de Foment en la construcción ya operan con esa figura del delegado territorial, pactada con los sindicatos.

Dos peones durante la construcción de una obra / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El rechazo de Foment complicó las cosas, ya que la idea de la conselleria era vehicular el plan piloto a través de un acuerdo concertado y para ello deben participar todos los agentes sociales más representativos. El temor a posibles impugnaciones por parte de Foment generó dudas tanto dentro de la conselleria como entre parte del resto de implicados, según apuntan distintas fuentes presentes en el diálogo social catalán. La capacidad de patronales y sindicatos para llegar a acuerdos transversales pasa por horas bajas, como evidencia la falta de renovación del Acord Interprofesional de Catalunya (AIC), pendiente de renovar desde hace al menos tres años. Foment fue el gran señalado por Pimec y los sindicatos como el principal responsable de la falta de acuerdo.

Un año de negociaciones de ida y vuelta

El 5 mayo de 2025 se anunció la medida, el 8 de mayo Foment se manifestó públicamente en contra y desde entonces ha estado varada. Hubo un momento, a finales de verano del 2025, que la Generalitat estuvo a punto de cerrar la cuestión y tirarla adelante solo con Pimec y los sindicatos. Sin embargo, desde los cuarteles generales de Sepúlveda se frenó y tras las vacaciones se retomaron los contactos con Foment. La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre puso encima de la mesa una propuesta que, en palabras del resto de participantes, vaciaba de contenido la figura del delegado territorial, ya que limitaba el perímetro de empresas visitables solo a las que quisieran ser visitadas y restringía las competencias de los delegados. Tras ese contacto, que no satisfizo a nadie, especialmente al Departament de Treball, las negociaciones volvieron a quedar varadas, hasta ahora.

El PSC y los Comuns pactaron sacar adelante el plan piloto de delegados territoriales y ahora el Govern debe sortear el veto de Foment

La Generalitat se propone, un año después, reactivar esta cuestión, urgida también por el acuerdo alcanzado entre el PSC y los Comuns para los fallidos presupuestos. Y es que los morados acordaron incluir esta cuestión en ley de medidas de acompañamiento y ahora el Govern está obligado a tirarla hacia adelante, con o sin Foment. Los comicios de la patronal se erigen ahora mismo como un inconveniente y desde la Generalitat, que ya hace un año que tienen este tema atascado, aguardarán un poco más a que concluya el proceso interno de los empresarios. Josep Sánchez Llibre se postula para un tercer mandato, sin candidatura alternativa a la vista. El próximo 18 de mayo, salvo sorpresa de última hora, el actual presidente será formalmente reelegido.

El fin del proceso electoral no será, ni mucho menos, garantía de un acuerdo unánime y desde la conselleria están acabando de barajar cómo articular la medida por su cuenta. Que los delegados territoriales fueran técnicos del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) es una opción. Al margen de cómo acabe la llamada a ser la medida estrella del plan de choque del Govern contra la siniestralidad, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, hay otra serie de medidas que ya están en marcha. Por ejemplo, Treball ya ha empezado a visitar unas 250 grandes obras para atajar los accidentes mortales, precisamente mediante un refuerzo del ICSSL. Otra medida que ya se ha firmado es el nuevo protocolo contra los golpes de calor, en el que Foment sí participó, así como el resto de agentes sociales, las diputaciones provinciales y las federaciones de municipios.

Informe sobre el "absentismo"

El plan de choque contra la siniestralidad también incluye programas de asesoramiento a empresas o sectores de alta siniestralidad, una serie de investigaciones sobre las causas más habituales de accidente (por ejemplo, las caídas en altura) y propuestas definidas para evitarlas, programas de formación para empresas y trabajadores, así como guías, documentos divulgativos y campañas de sensibilización.

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Otra de las medidas sobre las que trabaja la conselleria es un "plan de actuación para abordar el absentismo", según lo describe la conselleria, una materia polémica entre patronales y sindicatos. La conselleria está elaborando un informe para diagnosticar las causas del progresivo aumento de las incapacidades temporales, algo que hasta ahora la Administración había rehusado diagnosticar y lo había dejado en manos de informes de parte o de organismos independientes. Sobre esta materia, también está prevista la creación de un órgano interdepartamental con Salut para coordinar acciones.