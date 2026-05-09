3.000 candidatos para 60 plazas: el modelo con el que Sanofi compite por el talento que también quieren Google y Amazon

Cuando María Fernández (26 años) empezó a estudiar Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, nunca imaginó que cinco años después terminaría trabajando en el departamento de comunicación y asuntos públicos de una gran multinacional. En su cabeza, entre las salidas más probables figuraban el trabajo en una farmacia hospitalaria, en una “oficina de barrio, de toda la vida” o, en todo caso, dedicarse a la investigación; principalmente porque, durante la carrera, los profesores solían fomentar esas vías con el objetivo de captar talento dentro de la propia institución académica. “Definitivamente, lo que no estaba en mis planes era acabar dentro de la industria farmacéutica”, confiesa Fernández.

No fue hasta quinto de carrera, investigando por su cuenta e influida por conocidos de su entorno que trabajaban en el sector, cuando empezó a considerar esa salida. Primero hizo un año sabático en Australia; después regresó, se instaló en Madrid para cursar un máster en Medical Affairs —porque, siendo farmacéutica, era lo que más le encajaba— y, desde su natal A Coruña, comenzó a buscar programas.

Uno de ellos era el de Sanofi, la multinacional farmacéutica francesa especializada, entre otras áreas, en vacunas, inmunología, esclerosis múltiple o diabetes que en 2025 facturó 43.626 millones de euros a nivel global. Aplicó a dos itinerarios distintos: el médico, que era su terreno, y el corporativo, que no conocía. “Hasta que no pruebas algo, no sabes si te gusta”, explica. La plaza estaba en Barcelona. Si hubiera sido unas prácticas convencionales, probablemente no se habría mudado. Sin embargo, el programa le pareció algo distinto.

María Fernández, graduada en Farmacia, que participa en el programa de Sanofi / Ferran Nadeu / EPC

El sector farmacéutico mueve 27.000 millones

La joven es una de los cerca de 60 candidatos finalistas en el Graduate Program de la compañía, que solo este año ha recibido más de 3.000 solicitudes. Fernández no lo sabía cuando le hicieron la oferta; se enteró durante el onboarding, cuando los coordinadores del programa lo pusieron sobre la mesa. “Dices: wow, realmente hay mucha gente que quiere entrar aquí”, recuerda.

Sin embargo, esta alta competencia por una plaza en Sanofi contrasta —y, en cierto modo, sorprende— con el déficit de talento que atraviesa buena parte del sector farmacéutico y de ciencias de la vida, que para 2030 alcanzará un 35% a nivel global, según datos del gigante de contratación AMS. Solo en España, el sector farmacéutico ya mueve más de 27.000 millones de euros (el 2% del PIB) y genera 270.000 empleos totales, de los cuales el 85% corresponde a personas con estudios universitarios o formación profesional. Se trata de un ecosistema en el que Catalunya concentra el 44,9% del empleo, con 79 de las 181 plantas de producción del país instaladas en esta comunidad, según Farmaindustria.

Oficinas de Sanofi en Barcelona en el momento de su inauguración, en 2023 (Archivo) / ELISENDA PONS / EPC

No obstante, este músculo económico no oculta la dificultad que tienen las empresas para cubrir una vacante, proceso que, de media, se alarga 44 días. ¿No hay trabajadores disponibles? ¿No hay suficientes graduados? Para el sector, el problema de fondo es el desfase entre lo que enseña la universidad y lo que demanda la industria.

En la actualidad, 8 de las 13 habilidades más demandadas requieren conocimientos en datos o inteligencia artificial (IA). “No se trata de que todos pesquemos en el mismo mar; el reto es que la industria, inmersa en una transformación digital cada vez más acelerada, compite ahora por el mismo talento que Google o Amazon”, explica Heidi Van de Woestyne, directora de recursos humanos en Sanofi España y Portugal.

Un programa con un 70% de contratación

En un mercado altamente competitivo, la farmacéutica cree haber dado con una fórmula propia para cerrar esa brecha. Es aquí donde cobra sentido el Sanofi Graduate Program que, si bien lleva activo más de quince años, ha reforzado su enfoque en los últimos cinco, poniendo el acento en atraer talento digital, el perfil más demandado. Prueba de ello es que, en los últimos tres años, han incorporado 40 graduados en posiciones digitales, vinculadas a proyectos de transformación, análisis de datos e IA. “Se trata del 66% de todos los perfiles digitales de la historia del programa en España”, traslada Van de Woestyne.

Más allá de la búsqueda de este perfil digital, el programa también ofrece un itinerario de negocio médico (Business Track), centrado en la estrategia comercial, el acceso al mercado y la organización de operaciones clínicas; así como otro enfocado en el apoyo corporativo (Support Functions Track), que engloba departamentos como finanzas, recursos humanos, comunicación, asuntos públicos o cadena de suministro.

Heidi Van de Woestyne , directora de recursos humanos de Sanofi, desde las oficinas de la farmacéutica en el 22@ / Ferran Nadeu / EPC

La directora de recursos humanos asegura que el 70% de los cerca de 60 candidatos seleccionados cada año son finalmente contratados, con el objetivo de que, en 2030, el 35% de las incorporaciones externas en áreas prioritarias provenga de estos programas de talento joven. Además, en una industria donde solo el 12,2% de los empleados a nivel mundial tiene menos de 30 años —según datos facilitados por la propia compañía—, este tipo de iniciativas también contribuye a garantizar la continuidad del negocio.

Puestos líquidos, rumbo hacia la "startuperización"

La incorporación de este talento joven está introduciendo, además, una segunda capa de cambios hacia un modelo de carrera profesional que se aleja del organigrama clásico. “El futuro pasa por una plantilla más dinámica, que trabaje por proyectos, donde ya no hablamos de puestos con descripciones fijas, sino de competencias que pueden aplicarse en contextos distintos”, explica Van de Woestyne. “Es, en esencia, la startuperización de una multinacional”, concluye.

El futuro de las oficinas pasa por una plantilla más dinámica, que trabaje por proyectos, ya no hablamos de puestos con descripciones fijas. Heidi Van de Woestyne — Directora de recursos humanos en Sanofi España y Portugal.

Esa evolución, en Sanofi, tiene nombre y apellidos. Fue en 2009 cuando Lara Carreter entró en la farmacéutica a través del programa, recién graduada en Administración de Empresas por Esade y sin conocimiento previo del sector. "Mi sueño era trabajar en una gran empresa, me daba igual que fuese farmacéutica o no" explica Carreter. Una vez dentro, pasó por el área de marketing y, posteriormente, participó en un programa similar en Alemania durante casi tres años.

En el centro, Lara Carreter, directora del Hub Global de Sanofi en Barcelona. / Cedida

A su regreso a España, empezó a liderar equipos cada vez más amplios. Primero asumió la responsabilidad de una unidad de negocio; después, pilotó el proceso de transformación digital de la filial española y, desde octubre de 2025, dirige el Hub Global de Barcelona, que emplea a 630 personas de más de 40 nacionalidades y cuenta actualmente con más de 100 posiciones abiertas.

Barcelona, un imán

Porque, aunque Sanofi cuenta con cerca de 1.500 empleados en España —distribuidos entre Barcelona, Madrid y la planta de producción de Riells i Viabrea (Girona)—, la capital catalana concentra el grueso de la apuesta. Allí se ubican la sede central, el Hub digital y, desde abril de 2025, la previsión de añadir más de 300 empleos vinculados a la inteligencia artificial y la ciencia de datos. “Barcelona nos ofrece el ecosistema ideal para que sigamos apostando por la ciudad, tanto a nivel de talento digital especializado como de infraestructuras y proyección internacional”, explicaba entonces Raquel Tapia, directora general de Sanofi España.

Render del futuro campus Sanofi Barcelona, que integrará su hub global y sus operaciones locales en 2027. / SANOFI / Europa Press

No es casualidad. Catalunya alberga 8 de los 11 principales hubs globales de innovación digital de empresas farmacéuticas del mundo, según datos de Farmaindustria, y concentra casi la mitad del empleo farmacéutico del país. Este contexto genera un ecosistema de instituciones, universidades y empresas que facilita tanto la contratación como las colaboraciones en I+D. “Si abrimos una posición en Barcelona, el interés es inmediato, también por parte del talento internacional”, apunta Van de Woestyne.

Con la vista puesta en el crecimiento, la compañía tiene previsto trasladarse en 2027 a un nuevo campus de 15.000 metros cuadrados en el distrito 22@, compuesto por dos edificios conectados interiormente. El objetivo es que los equipos del Hub Digital Global y los de la filial española compartan espacio físico por primera vez, ya que actualmente están divididos en dos oficinas: unas situadas en el edificio Can Dragó, conocido como Torre Meridian —que comparte con otras empresas—, y otras en uno de los espacios de coworking de WeWork en el 22@. “Hay gente que lleva tiempo aquí y nunca ha estado en las otras oficinas. El ritmo de crecimiento ha sido más rápido que el de la obra”, describe Carreter.

Trabajadores en la fábrica de Sanofi en Girona. / CARLES COLOMER

La línea de meta: acelerar la competitividad y los plazos de la ciencia

Detrás de toda esta arquitectura de talento hay, en última instancia, un objetivo concreto y medible. Aunque desde el Hub de Barcelona ya se gestiona el 80% de la previsión de suministro global de Sanofi mediante inteligencia artificial —lo que permite anticipar roturas de stock antes de que lleguen a la farmacia—, la apuesta más ambiciosa apunta al proceso de I+D. En este ámbito, la compañía quiere reducir a la mitad el tiempo que tarda un fármaco en llegar al paciente: de los 10-12 años habituales a apenas 5 o 6.

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De hecho, algunas fases de investigación que antes requerían estudios en laboratorio ya se realizan mediante simulaciones que operan las 24 horas del día. “Para alguien con una enfermedad sin solución, que ese plazo se reduzca a la mitad no es una métrica de eficiencia”, concluye Van de Woestyne. “Es otra cosa”.