Wall Street se desmarca de Europa: el S&P 500 y el Nasdaq tocan nuevos máximos históricos

La divergencia entre los mercados a ambos lados del Atlántico se hizo más evidente este viernes. Mientras el Ibex 35 perdía los 18.000 puntos con una caída del 0,95% y las principales bolsas europeas cerraban en rojo —con el Dax alemán cediendo un 1,32% y el Cac francés un 1,09%—, Wall Street seguía con su racha alcista. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos este viernes, impulsados por las subidas de Nvidia y otras acciones tecnológicas, mientras que un informe de empleo mejor de lo esperado disipó las preocupaciones sobre la situación del mercado laboral.

El S&P 500 avanzaba cerca de un 0,74%, hasta los 7.391 puntos, y el Nasdaq Composite sumaba alrededor de un 1,15%, hasta los 26.102 puntos, mientras que el Dow Jones ganaba un 0,28%. Con estos avances, el S&P 500 encadena su sexta semana consecutiva de ganancias, su mejor racha desde octubre de 2024, aunque los analistas advierten de que el rally presenta síntomas de concentración preocupantes.

La IA y los semiconductores, de nuevo en el centro del tablero

El motor de la jornada volvió a ser el mismo de las últimas semanas: la inteligencia artificial y el sector de los semiconductores. Nvidia y Apple sumaban más de un 2% cada uno, mientras que un índice más amplio de fabricantes de chips se recuperaba de las caídas del jueves para alcanzar un nuevo máximo ante las expectativas de una fuerte demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

El impulso tecnológico no es un fenómeno aislado de esta sesión, sino la expresión de una tendencia estructural que lleva semanas definiéndose. Según Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB, cuando el mercado vuelve a buscar crecimiento, siempre termina regresando a la tecnología y, más que nunca, a la inteligencia artificial. Esto explica las diferencias de comportamiento entre geografías: Japón, Corea del Sur y Estados Unidos han destacado con claridad en las últimas semanas, mientras Europa ha quedado más rezagada por su menor exposición al sector.

La concentración del mercado, no obstante, genera sus propias alertas. BlackRock ya haestimado que las denominadas Siete Magníficas --nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla-- representan cerca de un tercio del valor de mercado del S&P 500 y podrían aportar el 55% del crecimiento total previsto de beneficios del índice en el segundo trimestre de 2026. De hecho, solo cinco empresas explican la mitad de la subida acumulada desde abril, con Alphabet a la cabeza, apunta Pinto, para quien esa concentración es precisamente el principal factor de fragilidad.

El empleo aleja el fantasma de la recesión, pero complica a la Fed

El otro gran catalizador del día llegó desde el mercado laboral. Los datos mostraron que el empleo en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%. Por primera vez en un año se registran aumentos mensuales consecutivos en la creación de puestos de trabajo, lo que aleja los temores de recesión pese a los obstáculos que sigue afrontando la economía: precios del petróleo elevados, inflación persistente y tipos de interés altos durante un período prolongado.

Sin embargo, si bien un mercado laboral fuerte es buena noticia para la economía real, también reduce la urgencia de la Reserva Federal para recortar tipos. Los analistas coinciden en que resulta difícil imaginar que la Fed actúe en este entorno, lo que podría limitar el recorrido alcista de la renta variable en el medio plazo.

La geopolítica, el factor que separa a Europa de Wall Street

La brecha entre los mercados europeos y estadounidenses no se explica solo por la tecnología. La exposición diferencial al conflicto en Oriente Próximo juega un papel determinante. En Europa, las noticias del día —nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y la recuperación del cuerpo de un tripulante de un buque atacado por fuerzas estadounidenses— recordaron que la tregua sigue siendo frágil. El ministro de Exteriores iraní advirtió de que sus misiles están preparados para una eventual reanudación de las hostilidades a plena potencia, mientras el secretario de Estado Marco Rubio insistía en que las escaramuzas recientes no forman parte de la operación militar original.

El barril de Brent cerró con una subida del 1,9%, hasta los 102,1 dólares, y el WTI avanzó un 0,93%, hasta los 95,73 dólares, penalizando especialmente a los valores europeos más sensibles al precio del crudo y elevando de nuevo las expectativas de inflación en el Viejo Continente.

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En Wall Street, en cambio, el mercado parece haber descontado ya en buena medida el escenario geopolítico y ha optado por mirar hacia los fundamentales. Como señala Pinto, los inversores empiezan a contemplar la posibilidad de que el conflicto en Ormuz deje paso a una guerra de precios del petróleo, lo que supondría un alivio sobre la inflación global. Incluso un acuerdo imperfecto para Washington sería, desde el punto de vista financiero, una noticia positiva. Las próximas horas serán clave para confirmar si esa lectura termina por imponerse también en los mercados europeos