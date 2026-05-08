Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos

El centenar de trabajadores que forman la plantilla de Leche Pascual en Gurb (Osona) han denunciado este viernes lo que consideran una vulneración de su derecho de huelga, al constatar que este próximo fin de semana la empresa tiene previsto empezar a desmantelar una de las dos líneas de leche uperisada que tiene en la fábrica barcelonesa, con la intención de trasladarla ya a Aranda de Duero (Burgos), donde la empresa tiene su sede. Los afectados se están organizando para no permitir la salida de ninguna máquina, han comunicado fuentes sindicales, mientras que la compañía asegura que la acción estaba ya planificada.

Con la retirada de este material, aseguran los trabajadores, la empresa pretende desactivar los efectos de la huelga prevista para el próximo lunes, y con la que la plantilla quiere protestar contra la venta de la fábrica de Pascual a Casa Tarradellas para destinarla a la producción de mozzarella para sus pizzas. El comité de empresa ya ha comunicado la maniobra a la Inspecció de Treball y ha insistido en la necesidad de abrir un proceso de información y consulta sobre cómo afectará el traslado de la producción a Aranda de Duero.

Fuentes de Leche Pascual consultadas por este diario afirman "ante las informaciones difundidas en las últimas horas, Pascual quiere aclarar que, dado que la actividad de la fábrica se centrará en la elaboración de mozzarella, es lógico adaptar los medios productivos a esa nueva realidad". De este modo, agrega la firma, el traslado de la maquinaria de envasado de leche "se enmarca en ese proceso de reorganización, está planificada y coordinada con antelación para no alterar el abastecimiento a los clientes y no tiene vinculación alguna con el ejercicio del derecho de huelga".

Imagen de archivo de la planta de envasado de Leche Pascual en Gurb (Osona). / El Periódico

Cierre por fases

Los trabajadores aseguran que el traslado de la maquinaria de uperización a Burgos no es la primera acción de la compañía para ir saliendo de Osona. Entre febrero y marzo pasados, "la fábrica dejó de tratar y envasar leche que producía para la marca Lidl y ha anunciado que para la marca Llet Nostra dejarán de hacerlo el próximo 13 de mayo", aseguran en el mismo comunicado.

Para Quim Español, abogado del Col·lectiu Ronda que asesora a los trabajadores de Leche Pascual en Gurb, resulta indiscutible que con el desmantelamiento, la empresa "pretende vulnerar el derecho de huelga de la plantilla creando las condiciones para que su paro resulte completamente ineficaz y la huelga no impacte sobre el objeto de la producción". El asesor, legal de los trabajadores considera que esta forma de proceder "es ilícita porque va mucho más allá del legítimo ejercicio de la facultad de dirección". "La legislación -asegura- veta expresamente las actuaciones tendentes a sustituir a los trabajadores en huelga o la adopción de medidas destinadas a mantener la producción por vías alternativas, que es exactamente lo que está haciendo Leche Pascual".

Leche Pascual no solo lo niega, sino que agrega que "la totalidad de los trabajadores de la planta de Gurb ya disponen de las ofertas individuales de empleo de Casa Tarradellas, que garantizan el salario y la antigüedad, lo que aporta un marco de certidumbre para que cada persona pueda tomar decisiones con información y garantías". Según la empresa, "estas ofertas han sido entregadas formalmente y han sido rechazadas expresamente por el abogado que asiste a algunos trabajadores en el marco de un acto de conciliación laboral".