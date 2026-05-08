Almirall da por empezada una "nueva era" de crecimiento y ficha a una ejecutiva experta en fusiones y adquisiciones para su consejo

La "continua inversión" en el desarrollo de sus capacidades –sostiene Carlos Gallardo, consejero delegado de la farmacéutica Almirall– predispone a la compañía "para entrar en una nueva era de crecimiento constante a doble dígito y expansión de márgenes". Un escenario, agrega, que queda probado una vez cerrado formalmente el ejercicio de 2025.

Lo cierto es que, tras años de incrementos más bien discretos de los ingresos anuales y algún que otro ejercicio terminado incluso con pérdidas, Almirall lleva dos presentaciones de resultados comodísimas: +10% y +12% de crecimiento en ventas, y +126% y +357% de aumento del beneficio neto, en 2024 y 2025, respectivamente. Fueron 1.100 millones de euros lo primero y 46 millones de euros lo segundo, entre enero y diciembre del año pasado.

"Estamos en una posición única de fortaleza, ya que hemos creado unos sólidos cimientos para el crecimiento, en parte gracias a nuestro enfoque exclusivo en dermatología médica y a nuestra fortaleza geográfica en Europa", ha explicado Gallardo en la Junta General de Accionistas de la compañía. El comentario regional venía a cuento de la constatación de vivir "en tiempos turbulentos" que se han "intensificado" durante el último año. "Como vicepresidente de EFPIA [Federación Europea de la Industria Farmacéutica], estoy muy implicado en los debates con los dirigentes políticos y los legisladores a nivel europeo y en estados miembros clave de la UE que respaldan los esfuerzos para mitigar esta situación", ha comentado, en este sentido.

Su mensaje, en cualquier caso, es que Almirall crece pese a todo esto. De hecho, el encuentro anual con los accionistas ha servido para aprobar un reparto de dividendos de 40,8 millones de euros, que equivale a 19 céntimos por acción (uno más que los años anteriores) y para pasar revista a varios hitos del año: estar en una situación financiera que supone ir encaminados hacia los objetivos planteados de cara a 2030, haber crecido casi un 60% en bolsa en un año, haber invertido 138 millones de euros en i+D (el 12,5% de la ventas) o haber puesto las bases para terminar 2026 con el mayor número de tratamientos simultáneos en fase de concepto registrado hasta la fecha (seis).

Además de todo esto, los accionistas también han aprobado la incorporación de Ivana Magovčević-Liebisch como miembro independiente del consejo de administración de Almirall. Se trata de la presidenta y consejera delegada de Draig Therapeutics, una compañía especializada en tratamientos relacionados con la neuropsiquiatría, pero que tiene amplia experiencia en consejos de administración de otras multinacionales, así como de directiva en Teva, Axcella o Ipsen.

Esta ejecutiva se incorpora tras la salida de Karin Louise del mismo órgano.

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"Ivana tiene una amplia y relevante experiencia para esta función gracias a su liderazgo estratégico en varias empresas biotecnológicas y farmacéuticas, incluida una sólida trayectoria de desarrollo empresarial y ejecución de fusiones y adquisiciones", ha destacado Gallardo, de su carrera. "Su experiencia en mercados de capital, hacen que sea una gran incorporación a nuestro Consejo", ha rematado.