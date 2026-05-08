La Seguridad Social aclara cómo será la jubilación en 2027: esta es la tabla real para cobrar el 100% de la pensión

La edad de jubilación en España no será igual para todos a partir de 2027. Tras más de una década de cambios progresivos, el sistema entra en su fase definitiva y la edad dependerá directamente de los años cotizados. No es una medida nueva, sino la culminación de la reforma aprobada en 2011 y aplicada gradualmente desde 2013.

La confusión ha aumentado en los últimos meses tras diversas informaciones sobre el endurecimiento de las condiciones para acceder a la pensión completa. Sin embargo, se siguen manteniendo distintos supuestos y no todos los trabajadores tendrán las mismas condiciones para jubilarse. Según la normativa de la Seguridad Social, el esquema queda fijado de forma permanente y quienes tengan carreras laborales largas podrán retirarse antes, mientras que el resto deberá retrasar su salida del mercado laboral.

Es decir, que según el calendario progresivo aprobado por la Seguridad Social dentro de la reforma de pensiones, a partir de 2027 convivirán dos edades ordinarias de jubilación en función de la carrera de cotización acumulada.

Dos edades de jubilación según tu cotización

El punto clave está en el umbral de cotización. A partir de 2027, se establecen dos escenarios:

65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados .

para quienes acrediten al menos . 67 años para los que no alcancen ese periodo.

Esta dualidad es la base del sistema. En la práctica, significa que no todos los trabajadores estarán obligados a jubilarse más tarde, como a menudo se interpreta de forma simplificada.

Así queda la jubilación en 2027

Años cotizados Situación de jubilación en 2027 Edad ordinaria Menos de 15 años Sin derecho a pensión contributiva No aplica Entre 15 y menos de 37 años Pensión parcial según cotización 67 años Menos de 38 años y 6 meses Jubilación ordinaria 67 años 38 años y 6 meses o más Jubilación ordinaria 65 años Descripción de la tabla de pensiones a partir de 2027.

El requisito mínimo para acceder a una pensión contributiva seguirá siendo de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los últimos quince años anteriores a la jubilación.

No obstante, una de las claves que más dudas genera es la diferencia entre la edad de jubilación y el porcentaje de pensión que corresponde cobrar.

La diferencia entre jubilarse a los 65 años y cobrar el 100% de la pensión

Uno de los errores más habituales es pensar que jubilarse a los 65 años garantiza automáticamente cobrar la pensión íntegra o, al contrario, que alcanzar el 100% obliga siempre a retirarse a los 67 años. La Seguridad Social distingue entre ambos conceptos. Por un lado, haber cotizado 38 años y 6 meses permitirá mantener la jubilación ordinaria a los 65 años. Por otro, para cobrar el 100% de la base reguladora será necesario haber acumulado cerca de 37 años cotizados cuando termine el periodo transitorio de la reforma.

Además, ese “100%” no significa cobrar la pensión máxima del sistema, sino el porcentaje total de la base reguladora calculada según las cotizaciones de cada trabajador a lo largo de su vida laboral.

Otro de los cambios importantes afectará precisamente a la forma de calcular esa base reguladora. Desde 2027 comenzará a aplicarse gradualmente un sistema que permitirá escoger entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 años descartando los dos peores ejercicios. La intención del Gobierno es proteger especialmente a quienes sufrieron desempleo o reducciones salariales en la parte final de su carrera profesional.

Quién podría perder parte de la pensión

Las penalizaciones seguirán existiendo para quienes opten por la jubilación anticipada. En esos casos, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores que disminuyen la cuantía mensual de forma permanente.

También pueden verse más afectados quienes hayan tenido carreras laborales intermitentes, largos periodos sin cotizar o una incorporación tardía al mercado laboral, ya que tendrán más dificultades para alcanzar los años exigidos para acceder al 100% de la base reguladora.

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En arasd de mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la reforma mantendrá el calendario aprobado hace más de una década y consolida un sistema en el que la edad real de jubilación dependerá cada vez más de la trayectoria laboral de cada trabajador. Mientras algunos podrán seguir retirándose a los 65 años, otros tendrán que esperar hasta los 67 para evitar recortes en su pensión.