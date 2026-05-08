"Menos impuestos para todos" y menos bajas laborales: las prioridades de Sánchez Llibre hasta 2030

El empresario, expolítico de Unió y actual presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha oficializado este viernes su candidatura para seguir liderando la histórica patronal hasta 2030. Lo ha hecho en un acto en el Reial Cercle Artístic de Barcelona, en el que el dirigente empresarial ha presentado las líneas maestras de su programa para los próximos cuatro años: "Menos impuestos para todos" y una guerra sin cuartel contra el "absentismo".

El líder patronal redobla su ofensiva contra las bajas por incapacidad temporal, que fija como una de sus principales prioridades. Sánchez Llibre se ha marcado como objetivo reducir en más de un punto las actuales ausencias, hasta el 4%, lo que se traduciría en regresar a las cotas de 2019.

¿Cómo piensa hacerlo? Aboga por más médicos para el ICAM, el ente que supervisa las bajas en Catalunya, así como más poder para las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y que puedan dar altas y bajas. Estas entidades suelen ser criticadas por sus intereses presuntamente afines con las empresas y por tender a acortar las incapacidades con el fin de ahorrarse costes.

Por el momento ningún otro candidato ha dado el paso al frente para tratar de disputarle el liderazgo a Sánchez Llibre y, de seguir así, el próximo 18 de mayo sería ratificado como presidente. El empresario ha afirmado este viernes disponer de 300 avales y 1.800 votos, lo que equivaldría a dos terceras partes de los votos de la asamblea general de Foment.

Del "infierno fiscal" a la "socialización" de la vivienda

En materia fiscal, el líder patronal acuñó el concepto "infierno fiscal" y lo repite en todo foro al que asiste, si bien no ha logrado que ni el Gobierno ni la Generalitat bajen impuestos. "Es una expresión no del todo acertada, si vives en un infierno te acabas quemando", ha matizado este viernes, si bien ha calificado la presión fiscal como "asfixiante y opresiva".

En sus dos primeras legislaturas, Sánchez Llibre no ha logrado esa rebaja fiscal que pretende, si bien espera que "a la tercera va la vencida" y que ahora logre suprimir el impuesto de patrimonio, que las administraciones bonifiquen el impuesto de sucesiones (como hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid) y que se deflacte el IRPF, entre otros.

Sánchez Llibre llegó a la presidencia de Foment al mismo tiempo que Pedro Sánchez a la Moncloa. El año que viene está previsto que se celebren elecciones generales y existe la posibilidad (o no) de un cambio de ciclo político, a favor del PP, coincidente en varios postulados de Foment. "No sé qué pasará el año que viene", ha esquivado el líder empresarial.

Contra la "socialización" de la vivienda y a favor de las nucleares

La relación de Sánchez Llibre con el Ejecutivo de Salvador Illa no pasa ahora mismo por su mejor momento. El entendimiento entre el president y Sánchez Llibre (dos reconocidos 'pericos') está mermada por las críticas del segundo al nuevo modelo de financiación autonómica. No ayuda tampoco las fuertes críticas a la política de vivienda de Illa, sobre todo en materia de alquiler, tildadas por el empresario de "comunistas" y de "atentado contra la propiedad privada". "Queremos evitar la socialización de los ahorros de los catalanes que modestamente han invertido en inmuebles", ha declarado.

El presidente de Foment también se ha pronunciado a favor de alargar la vida de las centrales nucleares.

Un 'halcón' laboral

Sánchez Llibre se ha tratado de erigir como un 'halcón' en materia laboral y el defensor más acérrimo de una cultura liberal contra el Ministerio de Trabajo, plantando una oposición frontal a prácticamente todos y cada uno de los proyectos que ha ido poniendo encima de la mesa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En la reforma laboral de 2021, que la CEOE sí avaló, él se opuso y acabó votando internamente en blanco -un 'no' encubierto-.

Más recientemente abanderó un frente contra la ley de reducción de jornada a 37,5 horas semanales, desplegando todas sus influencias sobre Junts y presentándose como el garante de que los posconvergentes no se dejarían tentar y votarían en contra. Cosa que finalmente hicieron, tumbando la norma el pasado septiembre.

Tercer mandato

El empresario de Vilassar de Mar lleva al frente de la histórica patronal desde 2018, finaliza ahora su segunda legislatura y se postula para una tercera. Sánchez Llibre se presenta de nuevo tras impulsar un cambio en los estatutos para suprimir la limitación de dos mandatos que hasta ahora regía y que aprobaron sus antecesores.

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El líder patronal justificó recientemente el cambio de estatutos como una forma de acompasar los usos y costumbres con los de la gran patronal española, la CEOE, en la que el actual presidente, Antonio Garmanedi, suprimió primero su tope de mandatos. A finales de año está previsto que Garamendi también se presente para una tercera legislatura.