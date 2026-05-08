ENERGÍA
Enagás lanza el plan de participación pública del corredor submarino del hidrógeno verde entre Catalunya y Francia
La cúpula del grupo gasista se reúne con Illa y Paneque en el arranque de la consulta sobre el hidroducto Barmar y para informar de los avances del proceso ciudadano de la red troncal del hidrógeno en la región
España quiere convertirse en el gran ‘hub’ internacional del hidrógeno verde, como gran productor y como exportador en la que muchos confían en que sea la nueva revolución energética para impulsar la descarbonización. Y en este proceso Catalunya está llamada a tener un papel protagonista y erigirse en nodo crucial de conexión con Europa y en polo industrial clave para impulsar un sector aún en ciernes.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han conocido de primera mano los avances en las grandes infraestructuras que sustentarán la revolución del hidrógeno en una reunión en Barcelona con la cúpula del gestor gasista Enagás, comandada por su presidente Antonio Llardén y su consejero delegado Arturo Gonzalo.
Enagás ha puesto en marcha este mismo viernes el proceso de participación pública del gran hidroducto submarino BarMar, que unirá Barcelona y Marsella, y que es parte fundamental del gran corredor europeo de hidrógeno verde H2Med, que conectará España y Portugal con Francia y Alemania para exportar el gas verde producido en la Península. El tubo recorrerá 400 kilómetros desde el Puerto de Barcelona hasta el sur de Francia.
En un proceso simultáneo y coordinado entre España (por Enagás) y Francia (por sus homólogos galos NaTran y Teréga), desde este viernes y hasta el 2 de julio estará abierto en Catalunya el Plan de Participación Pública (PCPP) de BarMar. Un proceso con el que se recorrerán los 42 municipios catalanes costeros involucrados, con puntos de información en todos ellos. Los dos primeros puntos de información estarán disponibles el próximo lunes, 11 de mayo, en Barcelona y en El Prat de Llobregat. El plan contempla, además, cinco jornadas participativas en Barcelona, Malgrat de Mar, Llançà, Palamós y Roses, a las que podrán asistir todas las partes interesadas.
Una red troncal en Catalunya
Los planes de Enagás para apuntalar el impulso del hidrógeno verde (que utiliza electricidad procedente de energías renovables para su producción) pasan por construir una gran red nacional de tuberías para trasladar el gas verde dentro del país, además del corredor con Europa. Una red troncal de transporte de hidrógeno que tendrá en Catalunya uno de sus puntos neurálgicos, tanto en producción de hidrógeno como de consumo por parte de la industria local. Enagás lleva desarrollando desde hace meses un amplísimo proceso de participación pública sobre esta enorme red de hidroductos por toda España, y en las últimas semanas lo está desarrollando en Catalunya.
La red troncal de hidrógeno en Catalunya recorrerá un total de 89 municipios y conectará directamente con la planta de regasificación de Enagás en Barcelona. El trazado en la región estará integrado por tres tramos que forman parte de dos ejes fundamentales: el eje del Valle del Ebro y el eje de Levante. Ambos confluirán en Catalunya para colocarla como enlace clave con los corredores europeos. El diseño del tranzado de hidroductos prioriza su desarrollo en paralelo a la red ya existente de gas natural.
“Este Plan Conceptual de Participación Pública en Catalunya pone de relieve que municipios, administraciones y ciudadanía formen parte activa del despliegue de la Red Troncal del Hidrógeno”, ha explicado el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo, tras su encuentro con Illa en el Palacio de la Generalitat. “Su participación es esencial para construir una infraestructura estratégica clave para la descarbonización de la industria y el transporte, que será motor de desarrollo económico y competitividad del tejido productivo catalán, y que consolidará a Catalunya como punto neurálgico en el mapa energético europeo con el corredor H2med”, ha añadido.
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