El Gobierno revoluciona la forma de medir la eficiencia energética de todos los edificios por el ‘boom’ de las renovables

El Gobierno prepara cambios de calado en la forma de medir la eficiencia energética de todos los edificios. Por un lado, cambios inmediatos. Por otro, también reformas profundas a futuro. El Ministerio para la Transición Ecológica planea lanzar de manera inmediata una doble consulta pública para impulsar reformas normativas en este ámbito. Una, para actualizar ya, ahora, un parámetro clave que sirve para determinar la sostenibilidad de las edificaciones (los denominados factores de paso de energía final a energía primaria del consumo de los inmuebles). La otra, para revolucionar la manera de calcular ese mismo coeficiente más adelante, de cara a la siguiente actualización.

Los factores de paso son un indicador que resulta crucial para los sectores energético y de la construcción para cumplir los estándares de sostenibilidad en todos los nuevos edificios que se construyan y en todas las grandes reformas que se realicen. Y que debe revisarse porque el despliegue masivo de plantas de energías renovables en España ha cambiado por completo el escenario energético en los últimos años y lo seguirá haciendo más intensamente en los próximos. La electricidad que consumen las viviendas y las oficinas es ahora mucho más verde, y con ellos los edificios son ya directamente más sostenibles porque lo es la electricidad que utilizan.

Los factores de paso son coeficientes que permiten transformar el consumo de energía de un edificio para medirlo en energía primaria (renovable, no renovable y total). Y se trata de un indicador clave porque es la base de toda la regulación sobre eficiencia energética de los inmuebles, dado que se aplica para la obtención de la etiqueta (letra) de calificación energética, en el cálculo de consumos máximos permitidos, en la evaluación de emisiones... Y además estos factores de paso también son la referencia para la planificación de todo del parque de edificación y de los futuros estándares mínimos de eficiencia energética que España ha de establecer por orden de la UE.

La Comisión Europea establece los valores de referencia que se utilizan para calcular esos indicadores para casi todos los tipos de energía consumidos por los edificios, pero los Gobiernos nacionales deben fijar singularmente el valor para la energía eléctrica consumida. El Ejecutivo pretende ahora actualizar ese indicador eléctrico que ha quedado obsoleto tras diez años sin tocarse. Una década en la que ha habido una fortísima expansión de las renovables que ha hecho que la electricidad consumida sea con carácter general mucho más limpia, y que se espera que lo sea aún más en los próximos años.

Los factores de paso sirven para hacer la traslación entre energía final y primaria se mide en kilovatios hora (kWh). Actualmente y durante la última década el indicador que corresponde a la electricidad que los edificios consumen de la red es de 2,4 kWh por cada kWh de energía final. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica es bajarlo a partir de ahora a 1,3 kWh por el mayor peso de las renovables, que llevan dos años aportando más de la mitad de la electricidad producida en el país y que se espera que alcancen más del 80% al final de esta década, según ha hoja de ruta del Gobierno.

Cambio de metodología

“El objetivo el reflejar el éxito de las renovables en el conjunto de la economía y ser cada vez más ambiciosos”, explica Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, en declaraciones a EL PERIÓDICO. “En el marco de la actual crisis energética, buscamos que apostar por la eficiencia y la electricidad tenga reflejo en los certificados de los propios edificios. Es una forma de impulsar la electrificación de manera indirecta, que los ciudadanos vean que es mejor adoptar tecnologías de electrificación”.

Hasta ahora, para calcular ese indicador se utiliza como convención estadística que el factor de paso de toda la producción de renovables es de 1 kWh. Cuanto mayor es la aportación de las renovables a la generación total del país, más se acerca el factor de paso general a es valor de 1. El Gobierno quiere pulsar la opinión de los sector energético y del sector de la construcción y abrirá una consulta pública previa para estudiar si se puede ir más allá y reformar la metodología de cálculo a largo plazo para hacer que la aportación de las renovables pueda valorarse con un coeficiente inferior a 1 o incluso directamente de 0 (como ya sucede con el autoconsumo que se consume in situ).

El Gobierno responde así al debate creciente en ámbitos técnicos, académicos y políticos sobre si la metodología actual es la más adecuada para un sistema eléctrico en que la penetración de las renovables ya es mayoritaria, y en un contexto en que se busca acelerar la electrificación de la economía y en que ha vuelto a ponerse en el centro la necesidad urgente de reducir la dependencia energética del exterior (de los combustibles fósiles) por la escalada bélica en Oriente Medio.