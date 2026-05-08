Elecciones en la denominación de origen
La DO Cava renueva su consejo regulador y se prepara para elegir nuevo presidente
El plazo para presentar candidaturas a relevar a Javier Pagés, actual responsable del organismo, se abre el próximo lunes
La DO Cava pone en marcha la maquinaria electoral para escoger al sucesor de su actual presidente, Javier Pagés
El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
El consejo regulador de la denominación de origen (DO) Cava ha renovado a sus 12 vocales, tras el proceso electoral iniciado este jueves y que culminará el próximo 11 de junio con la designación del nuevo presidente del organismo, que relevará a Javier Pagés, que ha estado ocho años al frente del cargo. Los aspirantes a ocuparlo podrán empezar a presentar sus candidaturas a partir del próximo lunes, 11 de mayo, y estas serán sometidas a votación en la sesión plenaria que el nuevo consejo regulador tiene previsto celebrar justo un mes después.
De los 12 nombres que forman la nueva entidad, siete son ya rostros conocidos, porque habían ocupado un asiento al menos en la última legislatura. Se trata de Josep Palau (representante de Freixenet), de Pere Escolar (Jaume Serra, de García Carrión) y Pere Ventura (de la bodega Pere Ventura i Família). A ellos se han sumado en esta ocasión, ocupando los asientos asignados a las compañías elaboradoras, Bruno Colomer (Codorníu), Joaquim Tosas (Bodegues Sumarroca) y Montserrat Nicolàs (Viña Torreblanca).
También siguen formando parte del consejo regulador, durante un mandato más (después de haberlo hecho ya antes), Enric Ferré (Cellers Domenys) y Adrià Rabadà (Cevipe). Este último continúa como representante de las bodegas elaboradoras de vino base. Junto a Ferré se estrena Miquel Lleixa (Covides), en este caso como vocal de los productores adscritos a cooperativas.
Estos nueve candidatos formaban parte de sendas listas de consenso, con lo que en las elecciones de este jueves, los votantes simplemente tuvieron que ratificar sus opciones. Sí se tuvieron que votar los tres vocales restantes, es decir el 25% de los puestos del consejo regulador destinados a los representantes de los productores independientes, que trabajan fuera del ámbito cooperativo (el conocido como censo B).
Finalmente de las dos candidaturas presentadas, han resultado escogidos David Sendra y Fernando Medina (que ya estuvo en el organismo en representación de Dominio de la Vega SL), ambos de la coalición bautizada como Viticultors del Cava -formada por Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)- y Joan Colomer en representación de la Associació de Viticultors del Penedès.
Un sector que reclama cambios
Además de los problemas que afectan a todo el sector vitivinícola, con un consumo que está virando hacia productos menos alcoholizados y una producción marcada por las malas cosechas que hubo en los años de la sequía, el nuevo presidente (o presidenta) de la DO Cava deberá afrontar dos cuestiones muy específicas. La marcha de algunas de sus bodegas hacia la marca colectiva Corpinnat, como la reciente salida de Juvé & Camps (que había sido fundadora de la DO) y la creciente presencia de capitales extranjeros en algunas de sus empresas más emblemáticas como Codorníu (con el 68% en manos del fondo estadounidense Carlyle) y Freixenet (controlada al 100% por la alemana Henkell desde el pasado marzo).
La producción de cava sigue siendo, con todo, un importate motor económico en Catalunya. La denominación de origen, que también agrupa a elaboradores de otras comunidades autónomas, vendió el año pasado 190 millones de botellas , lo que supusieron más de 2.000 millones de euros de actividad económica generada. En conjunto, agrupa a 37.299 hectáreas de viñedo, propiedad de 6.200 familias de viticultores y 330 bodegas y genera alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos.
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