El campus científico Basid en Sant Joan Despí y Esplugues sumará 10.000 metros cuadrados con una inversión de 16 millones

El hub científico situado entre Esplugues de Llobregat y Sant Joan Despí (Barcelona) quiere seguir creciendo. La plataforma propietaria de estos espacios, Science & Innovation Districts (SID) —antigua Deeplabs, una joint venture formada por la inmobiliaria cotizada Colonial SFL y el grupo inversor Stoneshield, cofundado por Felipe Morenés Botín, hijo de la banquera Ana Botín—, ha anunciado una inversión de 16 millones de euros para ampliar dos de los cinco edificios que posee a pocos metros de la capital catalana, donde ya están instaladas empresas como la farmacéutica Bayer o la biomédica Aortyx.

Gracias a esta inyección, los espacios ganarán 10.000 metros cuadrados adicionales y prevén incorporar a 1.000 nuevos profesionales a mediados de 2027, una vez concluidas las obras. En concreto, los edificios que aumentarán su tamaño son el SID Headquarters —la antigua sede corporativa de Bayer en España— y el complejo Argemí.

Un campus en expansión

Ambos forman parte de los cinco inmuebles que Stoneshield adquirió en 2024, junto con el edificio Illumina y otros dos situados en el carrer del Gall y en Sant Gabriel. El complejo sumó entonces un total de 75.000 metros cuadrados para impulsar el proyecto BaSID: Barcelona Science Innovation District.

En aquella operación, Bayer transfirió la propiedad de su emblemático edificio de Sant Joan Despí a Stoneshield Capital, aunque continuó ocupando cerca del 50% del inmueble en régimen de alquiler, convirtiéndose así en el primer gran cliente del campus. La compra fue posible, en parte, gracias a un préstamo de 40 millones de euros concedido por CaixaBank a Deeplabs en abril de 2024.El diseño de la ampliación actual, sin embargo, será distinto en cada complejo. Tal y como ha explicado la compañía, la reforma del SID Headquarters (donde está Bayer) responde a un proyecto llave en mano para dos clientes ya confirmados, que “pertenecen a los sectores químico y cosmético”, avanza Pilar Gil, co-CEO de SID. Además, asegura que mantienen “negociaciones avanzadas con empresas de los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos”.

El centro de operaciones BaSID, en el campus de innovación y ciencias de la vida abierto en Barcelona / DeepLabs

Por su parte, el edificio Argemí contará con laboratorios estandarizados, siguiendo modelos ya implementados en el campus, que permiten una rápida puesta en marcha de la actividad. A falta de concreción, los precios de renta de los espacios, dicen, están alineados con los precios de mercado tanto de laboratorios como de oficina.

Barcelona busca consolidarse como polo científico

Actualmente, SID Barcelona alberga a más de 3.000 profesionales de una treintena de empresas, desde multinacionales hasta compañías en crecimiento, como Bayer, Clariant, Stockmeier o Koa Biotech. “A nivel de centros de investigación ya colaboramos con el Institut de Recerca Sant Joan de Déu, que tiene siete grupos de investigación instalados en el campus, y estamos en conversaciones con otros centros tanto académicos como hospitalarios para ofrecer soluciones de espacio a sus grupos y spin-offs”, explica Javier de Pablo, CEO y cofundador de la compañía.

Pilar Gil y Javier de Pablo SID, cofundadores y CEO. / Cedida

“La ambición es consolidar el campus como referente en ciencia e innovación, especialmente en sectores como farmacéutico, biotecnología, foodtech, cosmética y nutrición, además de educación, computación cuántica, aeroespacial, TIC y microchips”, añade Gil.

Desde SID sostienen que esta ampliación responde a una necesidad estructural del sector. “Estamos viendo cómo la demanda de este tipo de espacios se está acelerando en toda Europa, especialmente en ciudades con un ecosistema científico consolidado como Barcelona”, afirma Gil.

En la capital catalana, además, prevén que esta necesidad aumente impulsada por “la reciente inauguración del CaixaResearch Institute, centrado en inmunología, y otras infraestructuras transversales como el proyecto Innofab, el Barcelona Supercomputing Center o el ICFO”, explica la directiva.

Ambición paneuropea

SID fue fundada en 2020 por Stoneshield bajo el nombre de Deeplabs y, por el momento, integra dos complejos en Madrid (MaSID) y Barcelona (BaSID). Los campus de la capital española, inaugurados en 2022, representan alrededor del 60% de la superficie total de la compañía y albergan a compañías como Takeda, Fresenius Medical Care, Xoople, Med-EL, Deimos, Cantabria Labs, Algenex, GMC o Life Length.

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La empresa dio un salto en abril de 2025, cuando Colonial adquirió el 95% de su capital por 200 millones de euros, dejando a Stoneshield con el 5% restante. Cinco meses después, en septiembre de 2025, llegó el cambio de nombre a SID, acompañado de una declaración de ambiciones paneuropeas: París, Cambridge, Ámsterdam, Berlín, Múnich y Lisboa figuran entre los mercados identificados, con una cartera potencial valorada en 700 millones de euros a corto plazo y un objetivo de 2.400 millones bajo gestión a medio plazo. “No ha habido cambios respecto a los mercados europeos y seguimos trabajando en la misma línea”, concluye ahora De Pablo.