Renault cancela la llegada de nuevos coches eléctricos a sus plantas de Valladolid y Palencia y pone en riesgo 6.000 empleos

La dirección de Renault abandonó este jueves la mesa de negociación del convenio colectivo para sus fábricas de Valladolid y Palencia tras diez reuniones sin acuerdo, y anunció la suspensión de la adjudicación de vehículos para España, abriendo la puerta a que la nueva plataforma de eléctricos vaya a parar a otros países del grupo como Turquía o Marruecos. La decisión pone en el aire el futuro de los 6.000 empleos que dependen de ambas plantas.

La ruptura se produjo después de que los sindicatos rechazaran la última oferta presentada a primera hora de la mañana, que mejoraba levemente posiciones anteriores: una subida de IPC más un punto y una paga única de 400 euros para 2026, la misma cantidad en 2027 ligada solo al IPC, y una subida equivalente a la inflación más 200 euros brutos en el último año del convenio.

La propuesta también elevaba la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados, incrementaba el precio de la hora extra un 15% y limitaba a 14 los sábados trabajados por año y turno. Los representantes de los trabajadores consideraron la oferta insuficiente en materia salarial, especialmente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de congelación salarial de 2021 y 2022, con una inflación acumulada del 12,6%.

Ante la negativa sindical, Renault no solo retiró la adjudicación de vehículos sino que además presentó una propuesta rebajada, que incluía subidas anuales únicamente ligadas al IPC y la eliminación de la prima de contribución colectiva. El nuevo escenario, según la compañía, implica bajadas de producción y empleo sin la llegada de nuevos modelos eléctricos.

Los sindicatos revisarán la oferta

El sindicato de UGT consultará a sus afiliados en asambleas —con sesiones de mañana y tarde para todos los turnos— el próximo 12 de mayo si optan por intentar recuperar la última propuesta de Renault ligada al plan industrial o por apostar por la conflictividad, con concentraciones, huelgas y manifestaciones.

El secretario general de Renault España en UGT, Adolfo Arnáez, ha reconocido que la oferta se quedaba "justa" —"faltaba un poquito de salario"—, pero ha subrayado los avances logrados en otros aspectos de la negociación como en los pluses de los sábados, el incremento del pago de la hora extra, limitar turnos así como otros aspectos sociales como la mejora de la condiciones de adquisición y renting de vehículos, el pago de gimnasio, una comisión para vigilar que los puestos de trabajo no generen lesiones o las condiciones de temperaturas mínimas en las instalaciones.

Ahora, ha señalado, serán sus afiliados los que decidan si optan por la opción "A" de intentar rescatar la última propuesta de la empresa ligada a la adjudicación de vehículos o la "B" de que no hay "nada" y que se produzca una conflictividad social que conlleve concentraciones, huelgas y manifestaciones.

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Tras la reunión, ha asegurado que la empresa ha manifestado su predisposición a verse con ellos cuando los sindicatos adopten su postura y ha apuntado que tendrán que reunirse con la Dirección de cualquier manera para comunicar si tratan de optar por la propuesta que recogía gran parte de las reivindicaciones o trasladar que aún "falta algo" y optar por las movilizaciones.