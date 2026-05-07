Función pública
Oferta de empleo público 2026: cómo se distribuyen las 37.000 plazas publicadas en el BOE
El Boletín Oficial del Estado recoge las plazas de nuevo ingreso y para la promoción interna en la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas Armadas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la oferta de empleo público (OEP) del año 2026, con un total de 37.017 plazas. El Gobierno dio luz verde esta semana en su Consejo de Ministros la disposición que recoge los empleos para funcionario y personal laboral que convocará para este ejercicio la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas Armadas.
De las plazas anunciadas para la AGE, 20.541 serán de nuevo ingreso, es decir, se crean de cero y puede acceder a ellas cualquiera que se presente y gane la oposición, y luego hay otras 6.345 para promoción interna, es decir, para gente que ya esté en la administración con plaza y quiera promocionar profesionalmente.
La oferta de este año es ligeramente superior a la del año anterior y está por debajo de la de 2023, que fue la más abultada de la serie histórica. En 2025, las plazas presupuestadas fueron un total de 36.588, si se cuenta AGE y Fuerzas Armadas. Este año son unas 500 más, un total de 37.017 plazas.
Como marca la ley para este tipo de procesos, hay un porcentaje de plazas reservado para personas con alguna discapacidad acreditada. Según lo establecido en el Real Decreto 387/2026, la oferta de empleo público reserva un 10 % de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad. Esta reserva se distribuye de la siguiente manera: un 2% se destina específicamente a personas con discapacidad intelectual y el 8% restante a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad
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