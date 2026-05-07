Estados Unidos
La Justicia de EEUU investiga apuestas de 2.600 millones contra el petróleo minutos antes de anuncios clave de Trump sobre Irán
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga cuatro posiciones cortas multimillonarias contra el petróleo
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando una serie de operaciones realizadas en el mercado del petróleo, por valor de 2.600 millones de dólares (2.200 millones de euros), ejecutadas momentos antes de anuncios clave sobre la guerra con Irán que provocaron fuertes altibajos en los mercados realizados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi. La cadena de televisión estadounidense ABC ha adelantado la investigación tras obtener datos sobre las cuatro operaciones bajo sospecha de la Bolsa de Londres.
2.600 millones en apuestas bajistas
El DOJ, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas investiga cuatro operaciones. Los operadores ganaron millones con apuestas a una caída del petróleo apenas instantes antes de que los mercados reaccionaran con alivio. El primer caso tuvo lugar el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara el aplazamiento de ataques contra infraestructuras críticas de Irán. Los operadores apostaron más de 500 millones de dólares (424 millones de euros) a una caída de los precios del crudo.
La segunda operación fue mayor: una posición corta de más de 960 millones de dólares abierta el 7 de abril, apenas unos instantes antes de que Trump anunciara un alto el fuego con Teherán. Apenas una semana después, el 17 de abril, los operadores abrieron una posición corta sobre el crudo 20 minutos antes de que Aragchi escribiera que el estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto". La última operación llegó apenas 15 minutos antes de que la Casa Blanca aplazara el alto el fuego, con una posición corta superior a los 430 millones de dólares (365 millones de euros).
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