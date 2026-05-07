La carta de Hacienda que podría llegarte en mayo: mandará más de 130.000 y es necesario hacerle caso

La Agencia Tributaria acaba de informar sobre el próximo envío de cartas para aquellos contribuyentes que ya hayan presentado la Declaración de la Renta. En este caso, el objetivo es notificar sobre errores o datos mal incorporados en la declaración de impuestos.

Según las previsiones oficiales, Hacienda enviará hasta 130.000 notificaciones en la primera fase. La idea sería dividir el envío de estas cartas en dos fases diferentes, una a partir de mediados de mayo, y la otra, a partir del mes de junio.

Un recordatorio para corregir errores en la declaración fiscal

Hacienda confirma que se enviarán cartas a los ciudadanos que hayan modificado datos relevantes en su expediente fiscal. De esta forma, se les da la oportunidad de que revisen sus declaraciones por si necesitan presentar una declaración complementaria.

La Administración ha comunicado que esta medida pretende evitar o, por lo menos, disminuir los errores en la declaración, además de rectificar la ausencia de datos fiscales importantes. Esta acción sería voluntaria y podría ahorrar a los ciudadanos una posterior regularización.

Solo en el año pasado, más de 45.000 contribuyentes pudieron corregir su declaración de la renta tras recibir esta carta, lo que les ahorró posibles malentendidos, o incluso el pago de exenciones fiscales mal solicitadas en la declaración.

La devolución total ya supera los tres millones de euros

Por otro lado, Hacienda acaba de informar que hasta el 6 de mayo ya se han presentado 7,9 millones de declaraciones. Dentro de esta cifra, 1,17 millones saldrían a pagar, mientras que 6,3 millones permitirían la devolución de dinero.

A su vez, en cuanto a las devoluciones, aproximadamente 4,49 millones de personas ya habrían recibido su dinero, con un importe total de 3,14 millones de euros.

En todo caso, las autoridades fiscales recuerdan la importancia de revisar los borradores de la declaración antes de enviarla, sobre todo por si no se han añadido todos los datos necesarios.

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Además, se anima a que los ciudadanos revisen la aplicación de deducciones autonómicas y confirmen datos clave como las condiciones familiares, aportaciones a planes de pensiones, patrimonio total o la percepción de subvenciones. Por todo ello, un simple gesto podría ahorrar importantes cantidades de dinero a los ciudadanos.