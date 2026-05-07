Grifols gana 73 millones de euros, un 21,9% más, por el desempeño de su negocio de Biopharma

La farmacéutica catalana Grifols ha ganado 73 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 21,9% frente al mismo trimestre del año pasado. La compañía basada en Sant Cugat del Vallès achaca este crecimiento a su sólido desempeño de su negocio de Biopharma, que creció un 6,8% a tipos de cambio constantes (cc) a través del liderazgo de su franquicia de hemoglobinas.

En cuanto a los ingresos durante este período, la compañía del sector sanitario ha reportado una cifra de 1.700 millones de euros, lo que supone un alza del 3,3%. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 381 millones de euros, con un crecimiento del 0,8% a tipos de cambio constantes y un margen del 22,4%, "reflejando la disciplina operativa continuada en el conjunto de las actividades del grupo".

El crecimiento del EBITDA estuvo respaldado por mejoras continuadas de eficiencia y una reducción del 7,7% a cambio constante de los gastos operativos, parcialmente compensadas por el impacto anualizado de las concesiones de precios de albúmina en China que afectan al primer semestre de 2026, así como por un impacto negativo por tipo de cambio de 23 millones de euros, derivado de un dólar estadounidense más débil.

Los ingresos de Biopharma han seguido tirando del carro de Grifols. Estos aumentaron un 6,8% en el primer trimestre, demostrando su papel como principal motor de crecimiento del grupo. La franquicia de inmunoglobulinas (IG) creció un 15,3% cc, con la inmunoglobulina intravenosa (IGIV) aumentando un 16,2% cc, impulsada por la tracción sostenida de Gamunex en EE. UU. y en los principales mercados europeos, así como por el lanzamiento en EE. UU. de Yimmugo, que continúa reforzando el impulso de las marcas existentes de la compañía.

Por su parte, la albúmina descendió un 6,1% cc, reflejando la presión continuada en precios impulsada por el gobierno en China, en línea con las dinámicas de mercado anticipadas a cierre de año que afectan al conjunto del sector sanitario en el país. Tras varios años de fuerte crecimiento, la demanda se estancó en 2025, lo que dio lugar a ajustes de precios a mitad de año.

En cuanto al futuro, la compañía prevé "una mayor expansión de márgenes impulsada por la mejora del margen bruto", a través de dos proyectos clave: el incremento progresivo de plasma de Egipto y las correspondientes ventas de inmunoglobinas. El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones del primer trimestre mejoró en 30 millones de euros interanual, hasta –8 millones de euros, respaldado por la gestión del capital circulante y la reducción de los gastos de capital (Capex) y de los costes financieros. A cierre del 1T 2026, la ratio de apalancamiento se situó en 4,3x, mientras que la liquidez ascendió a 1.573 millones de euros.

Nacho Abia, CEO de Grifols, ha dicho: “Empezamos el año con un desempeño en línea con nuestras expectativas y con la confianza de estar en posición de cumplir el guidance para el conjunto de 2026, a medida que seguimos ganando impulso a lo largo del ejercicio. Estos resultados se han logrado en un entorno geopolítico y macroeconómico complejo, marcado por la persistencia de incertidumbres, y ponen de manifiesto tanto la resiliencia de nuestro negocio como la solidez de nuestros fundamentos”.

Por otro lado, Rahul Srinivasan, CFO de Grifols, ha añadido: “Seguimos avanzando de forma tangible en todo el negocio, apoyados por el fuerte impulso de nuestra franquicia principal de inmunoglobulinas. Asimismo, hemos logrado avances decisivos en el fortalecimiento de nuestra estructura de capital tras la exitosa refinanciación de este trimestre, lo que nos deja con una sólida liquidez, sin vencimientos relevantes hasta el cuarto trimestre de 2028 y con unos intereses en efectivo en 2026 en línea o por debajo de los de 2025”.