Fira de Barcelona firma un préstamo de 220 millones para las obras de Montjuïc y el remate de Gran Via

La Generalitat de Catalunya, Fira 2000 (sociedad empresarial a cargo de la gestión de Fira de Barcelona), BBVA, Banc Sabadell, CaixaBank, Banco Santander y el Institut Català de Finances (ICF) han formalizado este jueves un préstamo sindicado por un importe de hasta 220 millones de euros.

Según difunde la conselleria de Economia en un comunicado, la operación se firma con dos objetivos principales. El primero, financiar la fase inicial de las obras de remodelación de los espacios del recinto Montjuïc, el que se encuentra en la Plaza España de Barcelona. Esto se comerá 125 millones de euros del montante total.

El segundo, disponer de los 95 millones de euros necesarios para culminar el proyecto de construcción del 'Hall Zero' en el recinto de Gran Via. Se trata de un nuevo pabellón que permitirá crecer a los principales congresos profesionales que se celebran en Barcelona, como son el Mobile World Congress (MWC) o el Integrated Systems Europe (ISE).

El préstamo, que ha sido aprobado previamente por todos los socios institucionales de la sociedad Fira 2000 (Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de L’Hospitalet, Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona), tendrá un interés máximo que se ajustará al principio de prudencia financiera establecido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno español. El plazo de amortización será de veinte años, incluidos cuatro de carencia, precisa el comunicado.

Una inversión de 615 millones de euros

Esta operación está incluida en el último convenio de colaboración firmado por la Generalitat y el resto de accionistas de Fira 2000, vigente durante el periodo 2026-2029. El documento, que fija las aportaciones económicas y el calendario de las inversiones que realizarán todos los socios, se ha redactado en base al plan financiero diseñado para cubrir el proyecto de construcción de la ampliación de la Fira de Barcelona en el recinto de Gran Via y la primera fase de renovación de los espacios feriales de Montjuïc.

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El proyecto suma un total previsto de 615 millones de euros. En concreto, la construcción del Hall Zero en Gran Via supondrá una inversión de 365 millones de euros. Y la primera fase de la remodelación de Montjuïc, de 250 millones. Aquí se incluyen las obras de rehabilitación del pabellón Alfons XIII y la construcción de un nuevo pabellón multifuncional, que deberán estar terminadas coincidiendo con la celebración del centenario de la Exposición Internacional de 1929.