Foment desmiente que la regularización de migrantes genere peores trabajos para los autóctonos

"¿Cada vez te ofrecen peores condiciones laborales? La inmigración masiva tiene consecuencias", reza un cartel que Vox ha distribuido estos días por ciudades como Madrid. El desmentido ha llegado este lunes no desde un partido de izquierdas o un sindicato, sino desde la bancada patronal. "No debería, en este país existen los convenios colectivos, que garantizan unos mínimos legales y el mercado laboral lo que necesita precisamente es personal", ha replicado el presidente de la comisión laboral de la patronal Foment del Treball, Luis Pérez, este jueves en rueda de prensa.

En plena polémica azuzada por la ultraderecha sobre la "prioridad nacional", desde las patronales hasta la evidencia científica desmienten su discurso sobre los efectos perniciosos de la regularización extraordinaria en curso. "Más allá de aspectos políticos, el mercado laboral es capaz de absorber [a los migrantes regularizados] y necesita de esta población para seguir creciendo", ha insistido Pérez, durante la presentación del informe trimestral de coyuntura laboral.

Cada trimestre Foment del Treball repasa la actualidad laboral y en esta ocasión ha decidido dedicar un apartado especial sobre el impacto y peso de la población de origen extranjero. Según los datos ofrecidos, el número de ocupados en Catalunya pero nacidos fuera representan ya un 20% del total de población ocupada y en la última década se ha doblado su número.

Son "imprescindibles" para "absorber el crecimiento productivo" que ha experimentado y experimenta la economía catalana, una de las que más crece de Europa. Durante la última década, más de la mitad del empleo neto se explica por la incorporación de personas nacidas en el extranjero.

No es solo una opinión de la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre. "Con carácter general, la evidencia disponible señala que, a medida que las personas migrantes se incorporan al mercado laboral, las nativas se desplazan hacia nuevas ocupaciones que, en muchos casos, requieren habilidades más cualificadas [...] y conforme mejoran sus habilidades, se generan ganancias de productividad a largo plazo para toda la economía", recoge el último estudio elaborado al respecto por el Consejo Económico y Social (CES).

Cubrir vacantes que no quieren los nativos

Las patronales han recibido con los brazos abiertos el proceso de regularización iniciado el pasado abril por el Gobierno y que durante las próximas semanas y meses irá reconociendo permiso de trabajo y residencia a cerca de un millón de personas en toda España, entre 150.000 y 180.000 en Catalunya. Esta será la autonomía, según cálculos gubernamentales, que más personas regularizará.

Y los patronos ven como agua de mayo esos nuevos candidatos para cubrir sus vacantes, una de las preocupaciones más extendidas actualmente entre los foros empresariales. Especialmente en aquellos sectores con salarios más bajos y condiciones laborales menos atractivas, como el campo, la construcción o la hostelería, donde los migrantes ya son numerosos o incluso mayoritarios ante la falta de interés de la población nativa por dichos puestos.

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Estereotipos

Mensajes como el de Vox ahondan en los estereotipos y prejuicios existentes entre gran parte de la población sobre los migrantes y su contribución a la economía. Tal como evidenció un informe publicado hace año y medio por la Fundación Iseak, hay la mitad de migrantes en paro de los que se cree y cinco veces menos que cobran ayudas, entre otros.