La DO Cava va a elecciones para escoger a un nuevo presidente que reconduzca la crisis de consumo

Agricultores y elaboradores están llamados este jueves a elegir a los 12 vocales que integrarán el nuevo Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO), quienes, a su vez, deberán escoger en una sesión plenaria prevista para el 11 de junio al nuevo presidente del organismo. El elegido (o elegida) sustituirá a Javier Pagés, que ocupa el cargo desde 2018, y deberá asumir el reto de revertir la tendencia a la baja que está sufriendo en los últimos años la producción, con un mercado en plena transformación y nuevas formas de consumo.

Las votaciones que se realizan este jueves, cuyo resultado se conocerá ya el viernes, servirán para designar a seis representantes del sector agrícola y otros seis de la industria elaboradora. A este segundo bloque se presenta una candidatura unitaria previamente pactada a través de la Aecava, la Asociación de Elaboradores de Cava e incluye a Josep Palau (Freixenet), Pere Escobar (García Carrión), Bruno Colomer (Codorníu), Pere Ventura (Pere Ventura i Família), Joaquim Tosas (Bodegues Sumarroca) y Montserrat Nicolàs (Viña Torreblanca).

Presentación del plan estratégico de la DO Cava en el Auditori de Vilafranca del Penedès, en 2020. / DO Cava

También se presenta una única lista de consenso para escoger los dos asientos que representarán a los productores adscritos a cooperativas (el denominado censo A, con 2.981 votantes), con los nombres de Enric Ferré (Cellers Domenys) y Miquel Lleixa (Covides), mientras que Adrià Rabadà (Cevipe) es el único candidato que opta a representar a las 112 bodegas elaboradoras de vino base (censo C).

División entre los independientes

Para los tres escaños restantes, es decir el 25% de los puestos del Consejo Regulador que ocupan los productores independientes, que trabajan fuera del ámbito cooperativo (el conocido como censo B), se han presentado finalmente dos candidaturas, que serán las que se tendrá que dirimir en las votaciones de este jueves: por una parte, la integrada por la coalición bautizada como Viticultors del Cava, y formada por Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y Dominio de la Vega (Requena), y por otra la promovida por la Associació de Viticultors del Penedès (AVP).

Pero más allá de los problemas que afectan a todo el sector vitivinícola, con un consumo que está virando hacia productos menos alcoholizados y una producción marcada por las malas cosechas que hubo en los años de la sequía, la DO Cava afronta dos cuestiones muy específicas. La marcha de algunas de sus bodegas hacia la marca colectiva Corpinnat, como la reciente salida de Juvé & Camps (que había sido fundadora de la DO) y la creciente presencia de capitales extranjeros en algunas de sus empresas más emblemáticas como Codorníu (con el 68% en manos del fondo estadounidense Carlyle) y Freixenet (controlada al 100% por la alemana Henkell desde el pasado marzo).