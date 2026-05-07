La catalana Miquel y Costas gana 18 millones en el primer trimestre, un 22,5% menos, por el golpe del dólar y la tensión geopolítica

El nuevo mapa de tensiones geopolíticas y comerciales siguen pasando factura a la industria exportadora catalana. Miquel y Costas, histórica papelera especializada en papeles finos para la industria tabaquera (conocida por su marca popular Smoking, lanzada en 1924) y productos industriales, cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 9,9 millones de euros, un 22,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. En concreto, la cifra de negocio alcanzó los 78,6 millones de euros, un 13,5% menos interanual --en el primer trimestre de 2025 facturó 90 millones-- aunque más de un 12% por encima del último trimestre del ejercicio anterior de 2025.

La empresa, presidida por Jordi Mercader Barata desde 2022 y dirigida por Ignasi Nieto, sitúa estos resultados en un entorno "de elevada incertidumbre y volatilidad, marcado por la persistente debilidad del dólar frente al euro (...), y agravado por el nuevo foco de tensión en el estrecho de Ormuz", según indica el informe de resultados financieros publicado en la CNMV.

Además, destaca que la comparativa de interanual puede verse distorsionada porque en el primer trimestre de 2025, ante el temor de la política arancelaria de Trump, muchas empresas adelantaron sus pedidos, lo que influyó en el elevado número de ventas registrado. Si se comparan las cifras con años anteriores, el grupo vendió 82 millones en el primer trimestre de 2024 y 84 millones en el periodo equivalente de 2023. Por ello, y pese a la caída interanual, el grupo subraya que los resultados actuales son incluso mejores que los dos últimos trimestres de 2025 y apuntan a una cierta estabilización operativa tras meses de deterioro del comercio internacional.

Las ventas del tabaco caen con mayor fuerza

Por líneas de negocio, las ventas correspondientes a la Industria del Tabaco, históricamente el principal motor del grupo y que actualmente suponen el 60% su facturación, concentraron buena parte del deterioro operativo, con un descenso de 5,8 millones de euros. Por su parte, el resultado de explotación (beneficio antes de impuestos) cayó en 3,2 millones, afectado tanto por el efecto divisa como por un mix de productos menos favorable. Estos incluyen "toda la gama de productos basados en la celulosa que esta necesita: papel para elaborar cigarrillos, libritos de papel de liar y pastas textiles para fabricar papel de cigarrillo" detallan en su página web.

Otra de sus ramas de negocio más importantes (35%-40%), centrada en productos industriales --esto incluye bolsas de té, monodosis de café, pajitas, papel para alimentación, papel para bibilias, entre otros-- si bien también sufrió una caída en las ventas por el valor de 5,4 millones de euos, el beneficio apenas se redujo en 0,4 millones de euros "gracias a la mejora operativa derivada de las inversiones realizadas en el ejercicio precedente" reza el informe, a razón del plan de inversiones para el periodo 2024-2026, que prevé 120 millones de euros para mejoras tecnológicas, logísticas y de sostenibilidad. Finalmente, la línea de Otros (papel gráfico) redujo su resultado de explotación en 0,2 millones de euros respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y sus ventas en 1,1 millones.

Pese al retroceso trimestral, la compañía mantiene una posición financiera relativamente sólida. Cerró marzo con una caja neta positiva de 60 millones de euros y un patrimonio neto superior a 416 millones. El grupo destinó además 1,7 millones de euros a recompra de acciones durante el trimestre, dentro del programa activado a finales de 2025.

Además, cabe resaltar que el ajuste de comienzos de 2026 llega después de un ejercicio 2025 todavía sólido. El grupo cerró el pasado año con unas ventas consolidadas de 313,8 millones de euros y un beneficio atribuido de 45 millones, ligeramente por debajo de 2024 pero manteniendo elevados niveles de rentabilidad y generación de caja.

Compañía histórica

Fundada en 1879 y convertida en sociedad anónima en 1929, Miquel y Costas se ha consolidado como uno de los principales fabricantes europeos de papeles finos y especiales de bajo gramaje, especialmente para la industria tabaquera. El grupo opera actualmente a través de 16 empresas, emplea alrededor de 900 empleados a nivel global, y estructura su actividad en tres grandes áreas: industria del tabaco, productos industriales y otras actividades comerciales y logísticas.

Cuenta con centros productivos en Besòs, Capellades, La Pobla de Claramunt y Barcelona; en Mislata (Valencia); Tortosa (Tarragona); Villarreal (Castellón); además de actividad industrial en Argentina y presencia comercial internacional. Entre sus filiales destacan Papeles Anoia, MB Papeles Especiales, Terranova Papers, Celulosa de Levante o Clariana, especializadas en distintos nichos de papeles técnicos, celulosas y cartulinas especiales.

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El principal accionista individual de la compañía es Jordi Mercader Miró, padre del actual presidente y ratificado por los accionistas como presidente de honor mediante un cambios en los estatutos sociales. Le sigue la sociedad Indumenta Pueri, sociedad propietaria de Mayoral, de la familia Domínguez de Gor; y dos representantess de las familias fundadoras: Bernadette Miquel Vacarisas, y María del Carmen Escasany Miquel.