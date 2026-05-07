Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la rentabilidad de la jubilación anticipada: “A partir de los 75 años es cuando compensa económicamente no haberla solicitado”

Cuando llega el momento de la jubilación, no todos son capaces de tomar la mejor decisión posible, sobre todo para compensar el tiempo y la prestación recibida. De esta forma, la jubilación anticipada se plantea como una alternativa que, en algunos casos, puede ser muy positiva.

De esta forma, la modalidad de jubilación anticipada puede resultar una opción muy efectiva a corto y medio plazo. El factor clave sería calcular cuándo nos conviene más una opción que otra. Por ello, el experto en pensiones y funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, nos habla sobre la rentabilidad que puede otorgar la jubilación anticipada.

Jubilarse antes de tiempo pero con una prestación menor

Muñoz asegura que la diferencia entre esperar a la edad legal de retiro y la jubilación anticipada suele equilibrarse aproximadamente a los 75 años. Según este, el umbral de rentabilidad en la actualidad se sitúa en torno a los nueve años.

Básicamente, las personas con una jubilación ordinaria necesitarían recibir una pensión más alta durante varios años y, de esta forma, compensar el dinero que no consiguieron con la jubilación anticipada.

Aun así, esta no es una decisión fácil, debido a las penalizaciones económicas que conlleva. Según datos oficiales del Estado, cerca de 2,1 millones de personas estarían cobrando pensiones reducidas tras haber adelantado su edad de jubilación.

A la hora de aplicar las reducciones, se tienen en cuenta unos porcentajes definidos, que se aplican en función del tiempo que faltaba para jubilarse. Por ejemplo, esta reducción corresponde al 21% en los casos de personas que adelantan la fecha en 24 meses (dos años) y cuentan con un tiempo de cotización escaso.

La importancia de calcular los tiempos para tomar una decisión

Por otro lado, también existen casos de personas que priorizan factores como la calidad de vida y la tranquilidad, más que una prestación económica más alta.

En este sentido, el experto recuerda la importancia de realizar cálculos para saber qué opción nos puede resultar más rentable, sobre todo de cara a la futura pensión y los planes tras retirarse.

Para el funcionario, el momento en que compensa económicamente no haber solicitado la jubilación anticipada es a partir de los 75 años, sobre todo en casos de beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años.

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Aunque aclara que todo depende de los tiempos elegidos: si faltan dos años, lo recomendable sería anticipar; si solo resta un año, deberíamos estudiar nuestro caso concreto; y si solamente quedan seis meses para jubilarse, suele ser más rentable mantener el subsidio hasta la edad ordinaria de jubilación.