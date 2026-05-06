El Tesoro paga más de lo esperado: las Letras vuelven a subir al 2,6% y rompen la tendencia de 2026

La deuda pública a corto plazo vuelve a moverse en dirección contraria a lo que anticipaba el mercado. El Tesoro Público ha elevado la rentabilidad de las Letras en su última subasta, situándolas de nuevo en el entorno del 2,6%, un nivel que no se veía desde finales de 2024 y que rompe la tendencia de moderación registrada en los primeros meses de 2026.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía adjudicó en torno a 6.400 millones de euros en Letras a seis y doce meses, dentro del rango previsto. La referencia a un año se colocó con una rentabilidad marginal cercana al 2,65%, mientras que las Letras a seis meses se situaron alrededor del 2,39%, según los datos oficiales publicados tras la subasta.

Este movimiento supone un cambio relevante respecto al inicio del año, cuando estos títulos habían llegado a ofrecer rentabilidades en torno al 2%, en línea con la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) iniciara una fase de bajadas de tipos.

Un cambio de tendencia ligado al BCE

El repunte no responde a un factor aislado. La evolución de las Letras del Tesoro está directamente vinculada a las expectativas sobre la política monetaria. Y esas expectativas han cambiado.

En las últimas semanas, el mercado ha empezado a descontar que el BCE podría retrasar las bajadas de tipos o incluso mantener una política más restrictiva durante más tiempo, con expectativas de subida de tipos en junio. A ello se suman factores como la persistencia de la inflación y las tensiones geopolíticas, que presionan al alza los precios de la energía y complican el escenario.

El resultado es un ajuste en toda la curva de deuda a corto plazo. Las Letras, especialmente sensibles a estos movimientos, reflejan rápidamente ese cambio de percepción.

¿Es una rentabilidad alta?

La respuesta exige contexto. El nivel actual –en torno al 2,6%– supone un máximo desde septiembre de 2024, pero está lejos de los picos registrados en 2023, cuando estos instrumentos llegaron a superar el 3%.

Es decir, no se trata de un nivel excepcional, sino más bien de una corrección al alza dentro de un ciclo todavía incierto. La tendencia de fondo sigue dependiendo, en gran medida, de las decisiones del BCE y de la evolución de la inflación en la eurozona.

Fuerte demanda, pero sin euforia

La subida de rentabilidades ha coincidido con una demanda sólida en las subastas, tanto por parte de inversores institucionales como de particulares. Sin embargo, los datos disponibles indican que el volumen de inversión minorista sigue por debajo de los niveles registrados durante el auge de 2023 y 2024.

Esto sugiere que, aunque las Letras vuelven a ganar atractivo, no se ha reactivado una “fiebre” como la vivida en años anteriores.

Mayor coste de financiación para el Estado

Para los ahorradores, el regreso a niveles cercanos al 2,6% refuerza el papel de las Letras del Tesoro como producto conservador con rentabilidad a corto plazo, especialmente en un entorno de incertidumbre.

Para el Estado, en cambio, este escenario implica un mayor coste de financiación, ya que cada subasta se cierra a tipos más elevados.

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De cara a los próximos meses, el foco seguirá puesto en las decisiones del BCE y en las próximas subastas del Tesoro. Si se consolidan las nuevas expectativas de tipos, la deuda a corto plazo podría mantenerse en estos niveles o incluso repuntar ligeramente. Si no, el movimiento actual podría quedarse en un ajuste puntual dentro de una tendencia más amplia de estabilización.