El Sepe lo confirma: este subsidio puede cobrarse hasta 30 meses si eres víctima de violencia de género o sexual

Estar sin empleo y sufrir una situación de violencia puede dejar a muchas personas en una posición muy difícil. Por eso, el Sepe recuerda que existe un subsidio específico para víctimas de violencia de género, violencia sexual o violencia ejercida por padres o hijos.

Esta ayuda no es automática. Hay que solicitarla y cumplir una serie de requisitos. Pero puede suponer un apoyo importante: su duración máxima puede llegar a 30 meses.

Quién puede pedir este subsidio

El subsidio está dirigido a personas desempleadas o que trabajan a tiempo parcial. Para acceder, no deben tener derecho a la prestación contributiva por desempleo.

Además, es obligatorio estar inscrita como demandante de empleo, firmar el acuerdo de actividad y no superar el límite de rentas. Si la persona tiene cónyuge, pareja de hecho o hijos a cargo, también debe cumplir el requisito de responsabilidades familiares.

El punto clave es acreditar la situación de violencia. En el caso de violencia de género, se incluyen mujeres que hayan sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, incluso sin convivencia. En violencia sexual, se contemplan agresiones, acoso, explotación sexual, trata, matrimonio forzado o violencia sexual en el ámbito digital.

Cuánto se cobra

La cuantía del subsidio cambia según el tiempo que se lleve cobrando. Durante los primeros 180 días se percibe el 95% del IPREM. Desde el día 181 hasta el 360, se cobra el 90%. A partir del día 361 y hasta el final, la cuantía baja al 80% del IPREM.

Dinero / Europa Press

El pago se realiza cada mes, normalmente entre los días 10 y 15, en la cuenta bancaria indicada por la persona solicitante.

La duración máxima

La ayuda puede cobrarse hasta 30 meses. Sin embargo, si la persona ya fue beneficiaria anteriormente de la Renta Activa de Inserción por la misma causa, la duración puede reducirse a 20 o 10 meses.

Además, cada tres meses será necesario solicitar una prórroga para seguir cobrando el subsidio.

Qué documentos pide el Sepe

Para pedir la ayuda hay que presentar:

El modelo oficial de solicitud

Documento de identidad

Número de cuenta bancaria

Libro de familia o certificado equivalente

o certificado equivalente La declaración de la Renta del último ejercicio

También se debe aportar la documentación que acredite la situación de violencia. Puede ser una sentencia, una orden de protección, una resolución judicial, un informe del Ministerio Fiscal o una acreditación administrativa, según el caso.

Dónde se solicita

La solicitud puede presentarse en la sede electrónica del Sepe, en una oficina de prestaciones con cita previa, en cualquier registro público o por correo administrativo.

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Como norma general, el plazo es de seis meses desde el hecho causante. En determinados casos, si se presenta más tarde, la fecha de inicio del derecho puede cambiar. El Sepe también permite consultar el estado de la prestación desde su sede electrónica o el área personal.