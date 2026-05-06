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Rovi sufre un castigo histórico en bolsa: pierde casi 500 millones de valor tras reducir un 48% su beneficio

La farmacéutica reduce sus ingresos un 1,5% hasta los 152 millones y confirma el desembolso de un dividendo de 49 millones

Fachada del edificio de Rovi, en Madrid.

Fachada del edificio de Rovi, en Madrid. / EDUARDO PARRA / Europa Press

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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La farmacéutica española Rovi ha sufrido este miércoles un duro castigo bursátil en el Palacio de la Bolsa, con un desplome que ha llegado a superar el 16% en el punto álgido y que ha borrado alrededor de 500 millones de euros de su capitalización en una sola sesión. El detonante de las caídas ha sido la publicación de sus resultados trimestrales, que reflejan un deterioro tanto en ingresos como en beneficios. 

La compañía, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), redujo su facturación un 1,5%, hasta los 152 millones de euros, mientras que el beneficio neto se desplomó un 48%, hasta los 9,4 millones de euros.

Revisa a la baja sus previsiones

A la decepción por las cuentas, que se remitieron a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a primera hora, se suma además la revisión a la baja de sus previsiones para 2026. Rovi anticipa un escenario de crecimiento más moderado que lo previsto anteriormente, lo que ha incrementado la preocupación del mercado sobre la evolución de su negocio en los próximos trimestres. 

A pesar de los resultados, los analistas de Renta4 han mantenido su precio objetivo de 95 euros, lo que implica una mejora cerca del 34% con respecto a la sesión de hoy. Desde la entidad financiera explican que el principal motivo detrás de las caídas "es la menor previsión de ingresos para 2026".

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Aunque Renta4 mantiene una visión alcista del valor, algunas firmas de análisis han rebajado sus expectativas en los últimos meses. El banco de inversión Jefferies redujo su precio objetivo desde los 84,30 euros hasta los 77,80 euros, mientras que Bankinter recomienda vender la acción a un precio objetivo de 57,60 euros.

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