Uriach alcanza los 500 millones en ventas y se prepara para volver a crecer con compras

Se lo planteaban como un año de pausa y “consolidación del crecimiento de los años anteriores”, y así ha sido. Y, ahora, Uriach está lista para volver a activar la máquina del crecimiento acelerado. Tras alcanzar la meta de los 500 millones de euros de facturación que se habían previsto para 2025, esta farmacéutica catalana convertida en nutracéutica (vende solo productos naturales de autoconsumo) volverá a estudiar operaciones de adquisición de otras compañías europeas de su sector.

Así lo ha explicado Oriol Segarra, consejero delegado de Uriach, en la presentación de resultados del 2025. La empresa termina el año con 492 millones de euros de facturación, un volumen que supone incrementar apenas un 3% el volumen de ingresos registrado el año anterior. Claro que, entonces, la compañía venía de comprar 8 empresas (este año ha sumado una novena en Grecia, un pequeño distribuidor suyo llamado i-Pharma que factura 1,5 millones de euros) y este ejercicio, en cambio, se ha dedicado a digerir semejante bocado.

“Los años anteriores estábamos invirtiendo mucho en crecimiento; en cambio, todo 2025 y esta primera mitad de 2026, hemos hecho todo tipo de proyectos de consolidación”, ha explicado Segarra, para justificar, también, que el ebitda [resultado antes de apartar amortizaciones o pagar impuestos y tasas] sí que haya crecido un 13% hasta los 82 millones de euros. Se refiere a concentrar la fabricación de todas las empresas incorporadas en sus proveedores habituales, homogeneizar herramientas tecnológicas, reorganizar logística, abandonar ciertos productos…

Incluso así, incrementar su volumen de negocio en apenas 16 millones de euros de un año a otro, sabe a poco para una industria, la de los complementos alimenticios o de refuerzo de la salud de origen natural, que está en plena volada. Lo atribuye a la delicada situación económica que vive sobre todo el norte de Europa: “Hay productos que uno necesita y no dejará de tomar, pero si el bolsillo no va bien, hay cosas que se dejan”, se ha explicado el consejero delegado de la empresa, en referancia, sobre todo, a la inflación.

Impacto Oriente Medio y compras

“No tenemos ningún miedo a que nuestro negocio haya entrado en un freno estructural, tiene que ver con la geopolítica y la inflación de los últimos meses”, ha señalado. Para muestra, que en España el incremento de las ventas sea mucho mayor. Segarra ha admitido que vigilan con atención la evolución de la guerra en Oriente Medio porque este año ya han empezado a percibir cierto alza del precio de las materias primas. “Pero nosotros somos un sector muy resiliente”, ha zanjado, después de cifrar el previsible impacto sobre sus ventas, si todo sigue como hasta ahora, en el millón de euros.

“Después de este año y medio continuaremos haciendo este camino de expansión orgánica y en cualquier momento volveremos al inorgánico”, ha explicado, respecto al futuro, el primer ejecutivo de Uriach. “No tenemos ningún proyecto ahora mismo, pero volveremos a buscarlos”, ha confesado, estrechando el cerco sobre territorios en los que ya tienen presencia y los mercados nórdicos o del Este de Europa.

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Lo harán de la mano de ICG, el fondo británico de inversión que posee desde hace unos años el 30% del capital de Uriach (el resto está en manos de la familia fundadora). No hay perspectivas de cambio en esta relación, ni siquiera, “en principio” –ha dicho– en el porcentaje que posee el fondo. “Cuando vayan llegando las oportunidades iremos viendo”, se ha explayado, señalando que las compras pueden ser “más pequeñas y controlables” o “más transformacionales”.