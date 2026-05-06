Pimec reclama a las empresas no dejar de subir salarios pese a la guerra de Irán: "Es urgente y necesario"

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha hecho un llamamiento a las empresas a subir salarios en la nueva e incipiente escalada de precios derivada de la guerra de Irán. "Es urgente y necesario que subamos los salarios, pero solo lo podremos hacer si aumentamos la dimensión de las empresas y la productividad", ha afirmado el líder de las pequeñas y medianas empresas catalanas este miércoles en un acto organizado por Nova Economia Fòrum.

Europa, como ya ocurrió en 2022, se prepara para encajar una nueva subida de precios derivada de un conflicto bélico y el consecuente encarecimiento de los precios de la energía. Hace cuatro años fue Ucrania, hoy es Irán y la patronal Pimec ha hecho el mismo llamamiento a sus asociados -148.000 socios y354 gremios y asociaciones- y al conjunto del tejido empresarial. "Es urgente y necesario que subamos salarios", ha afirmado, tal como también reclamó cuando el IPC empezó a enfilarse sobre los dos dígitos en una entrevista en EL PERIÓDICO.

Uno de los motores de la economía catalana ahora mismo es el consumo interno, tal como constataba la Cambra de Comerç esta misma semana en su informe de coyuntura, especialmente en un contexto en el que el volumen de exportaciones va a la baja y el gasto turístico ha moderado su crecimiento. Y para que ese consumo interno se mantenga y no desinfle el circulo virtuoso de crecimiento de la economía y el empleo en el que lleva instalado el país desde que salió del covid, deben seguir subiendo los salarios, según Pimec.

¿Cuánto deben subir los salarios? Ahí el líder de las pymes no ha querido mojarse y ha rehusado concretar una horquilla de incrementos. Cañete ha puesto el énfasis en que los incrementos deben ir acompasados con la productividad. Según los últimos datos publicados por Idescat, la productividad del factor trabajo aumentó en 2024 un 2,2%, un punto por debajo de lo que subieron ese año los sueldos pactados por convenio (3,2%) y seis décimas por debajo de lo que crecieron los precios (2,8%).

Más recursos para la atención primaria

Cañete ha enumerado los tres principales problemas que le trasladan actualmente sus asociados: la falta de profesionales cualificados, el número de trabajadores de baja y exceso de burocracia. Su reclamación de subir salarios liga con la primera y en relación con la segunda ha hecho una propuesta.

Cada año, la Generalitat puede recibir hasta 60,07 millones de euros de la Seguridad Social si mejora su gestión de las bajas laborales. El año pasado, tal como avanzó EL PERIÓDICO, únicamente recibió un tercio de esos fondos debido al aumento del número de empleados en incapacidad temporal y la duración de las ausencias.

Cañete ha reclamado destinar íntegramente los fondos derivados de ese convenio con el Estado para reforzar los centros de atención primaria (CAP) y así reducir la duración de las ausencias y las potenciales recaídas. Pimec publicó hace unos meses un informe sobre el alcance de las bajas laborales, señalando que una de las principales causas de dilación es que los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles.

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