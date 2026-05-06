De las 27.000 plazas públicas aprobadas por el Gobierno solo 6.200 son empleo real

La cifra es llamativa, pero el matiz es decisivo. El Gobierno ha aprobado más de 27.000 plazas de empleo público para 2026 (37.000 si incluimos las fuerzas armadas), una de las mayores ofertas de los últimos años. Sin embargo, detrás del titular hay una realidad menos evidente: solo unas 6.200 corresponden a empleo neto, es decir, a incremento real de efectivos en la Administración.

Según los datos difundidos tras el Consejo de Ministros y la información del propio Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 contempla 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 son de nuevo ingreso y 6.345 de promoción interna, a las que se suman otras plazas específicas vinculadas a emergencias climáticas y refuerzos estratégicos.

Qué significa que solo 6.200 sean ‘empleo real’

La clave está en cómo se contabilizan estas plazas. En el empleo público español, una parte mayoritaria de la oferta anual responde a la llamada reposición de efectivos, es decir, a cubrir vacantes que dejan funcionarios que se jubilan o abandonan el servicio activo.

En este caso, fuentes oficiales reconocen que la mayor parte de las plazas aprobadas en 2026 servirán para sustituir esas salidas. Por eso, aunque el número total supera las 27.000, el crecimiento real de plantilla se sitúa en torno a las 6.200 personas.

Dicho de otro modo, la OEP no implica la incorporación de 27.000 nuevos trabajadores al sistema, sino la convocatoria de procesos selectivos que, en su mayoría, mantendrán el tamaño actual de la Administración.

Este mecanismo responde a la normativa de planificación del empleo público, históricamente ligada a la llamada tasa de reposición, que limita la creación de nuevas plazas en función de las bajas registradas cada año. Aunque en los últimos ejercicios se ha flexibilizado, el peso de las jubilaciones sigue marcando el volumen de las ofertas.

Una Administración marcada por las jubilaciones

El trasfondo de esta cifra está en la propia estructura demográfica del sector público. La Administración española arrastra desde hace años un envejecimiento acusado de sus plantillas, lo que provoca un elevado número de jubilaciones anuales.

Esa circunstancia obliga a que buena parte de las convocatorias se destinen a reemplazar efectivos. De hecho, el propio Ejecutivo enmarca esta oferta dentro de una estrategia de renovación generacional, más que de expansión del empleo público.

Más tecnología y nuevos perfiles

Más allá del volumen, la OEP 2026 introduce un cambio relevante en el perfil de las plazas. El Gobierno ha puesto el foco en el refuerzo de áreas estratégicas, especialmente las vinculadas a la digitalización.

En este sentido, destacan unas 1.700 plazas en ámbitos tecnológicos, con un incremento notable respecto a años anteriores. Se trata de perfiles relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, en línea con los planes de modernización de la Administración.

Junto a estos perfiles, la oferta mantiene el peso tradicional de cuerpos administrativos y técnicos, además de incluir plazas en fuerzas de seguridad y defensa dentro del cómputo global del empleo público.

Críticas sindicales: lo ven “insuficiente”

La oferta no ha contado con el respaldo de los principales sindicatos, que consideran que el número de plazas es insuficiente para cubrir las necesidades estructurales.

Organizaciones como CCOO, UGT o CSIF sostienen que, pese al volumen global, la creación de empleo neto es limitada y no compensa el déficit acumulado de personal en muchos servicios públicos. También critican la falta de detalle en la distribución de las plazas y el peso de la reposición frente a la creación real de empleo.

Un modelo que se consolida

La OEP 2026 se sitúa en niveles similares a los de los últimos años, tras el récord alcanzado en 2024. Más allá de la cifra, el patrón se repite: grandes ofertas en términos absolutos, pero con un crecimiento moderado de plantilla.

Noticias relacionadas

El resultado es un modelo que combina la reposición de efectivos con una incorporación selectiva de nuevos perfiles, especialmente tecnológicos. Un equilibrio que, por ahora, permite sostener el funcionamiento de la Administración, pero que sigue dejando abierto el debate sobre si es suficiente para afrontar las necesidades futuras del sector público.