Novedades en la campaña de la renta: la Agencia Tributaria ofrece citas telefónicas para redactar y presentar la declaración

Tras el comienzo de la campaña de la renta 2025-2026, siempre pueden surgir dudas acerca de la documentación necesaria, incluso cómo se tienen que realizar los trámites. Por ello, la Agencia Tributaria acaba de poner en marcha hoy mismo el "Plan Le Llamamos".

De este modo, a partir de este miércoles, todos los usuarios que hayan solicitado cita previa podrán realizar su declaración fiscal por vía telefónica. El "Plan Le Llamamos" permite acordar un día concreto para llevar a cabo el trámite fiscal por teléfono.

Realizar la declaración por teléfono o videollamada

Para poder acceder a ello, el contribuyente debe cumplir ciertos requisitos básicos, ya sea no superar los 80.000 euros de rentas del trabajo o 20.000 euros en rentas de capital mobiliario. Durante esta cita telefónica, el ciudadano podrá realizar su declaración de la renta y presentarla.

A la hora de realizar la declaración por teléfono, la Agencia Tributaria recuerda la importancia de tener preparados todos los datos y documentación necesaria para llevar a cabo el trámite:

DNI original de titular que acude a la cita , así como una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración

, así como una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración Número IBAN de la cuenta bancaria

Referencias catastrales de todos los inmuebles que se tengan en propiedad, o de aquellos donde se viva de alquiler

Es importante recordar que si no se presentan estos datos no se podrá realizar la declaración. Además, el contribuyente deberá presentar documentación extra si ha recibido rentas que no aparecen en su historial fiscal, ya sean rendimientos del trabajo, capital (inmobiliario o mobiliario) o deducciones autonómicas, etc.

Este miércoles también estará disponible otra alternativa para presentar la declaración de impuestos, siendo la asistencia por videoconferencia. Esta modalidad se destina especialmente a las personas mayores residentes en municipios pequeños o localidades asociadas.

Más de 6,6 millones de declaraciones presentadas

Sin embargo, aquellas personas que prefieran realizar este trámite de forma presencial, acudiendo a las oficinas de Hacienda, tendrán que esperar hasta el 1 de junio.

Actualmente, desde que entró en vigor la campaña fiscal de este año, Hacienda ha recibido más de 6,6 millones de declaraciones, con aproximadamente 5,3 millones de estas solicitando la devolución. Aun así las previsiones oficiales nos hablan de una cifra de hasta 25,25 millones de declaraciones en total.

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Según ha confirmado el Ministerio de Hacienda, la campaña de la renta finalizará el 30 de junio para todos los contribuyentes, excepto para las declaraciones que se paguen con domiciliación bancaria, que tendrán que ser entregadas antes del 25 de junio.