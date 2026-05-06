Reestructuración
Nestlé plantea 178 despidos en sus fábricas catalanas, más de la mitad de los ceses anunciados en toda España
La compañía inicia el periodo de consultas con los sindicatos, que le reclaman que retire el expediente
Nestlé anuncia un ere para despedir a 300 trabajadores en España
Más de la mitad de los 300 despidos que prepara Nestlé en España se concentrará en Catalunya. Las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat serán el centro más damnificado y el recorte de personal afectará en total a 178 personas en Catalunya, según explican distintas fuentes sindicales consultadas. La multinacional ha empezado a negociar este miércoles el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado hace unas semanas y que pretende despedir alrededor del 7% de sus efectivos en España, dentro de una reestructuración global que afectará a unas 16.000 personas en todo el mundo.
Según detallan fuentes sindicales presentens en el inicio del periodo de consultas, los despidos en Catalunya se distribuirán de la siguiente manera: 151 ceses en las oficinas centrales, siete más en el departamento de ventas, 12 en la planta de Girona y otros ocho en Reus. Las centrales interpretan que la intención de la multinacional es aumentar la carga de trabajo en oficinas sin afectar la capacidad productiva de las fábricas, en tanto que el expediente está justificado por causas organizativas. La próxima reunión tendrá lugar el 15 de mayo y el periodo de consultas, tal como marca la legislación, se alargará 30 días, es decir, las negociaciones se alargarán hasta principios de junio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Descubierto en la Vall de Núria el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en los Pirineos: 'Pudo ser un campamento minero
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Nueve detenidos por ir a 'cazar' jóvenes y menores a Sarrià para robarles
- La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
- El requisito de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con 33 años cotizados (y que muchos desconocen)
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes