Nestlé plantea 178 despidos en sus fábricas catalanas, más de la mitad de los ceses anunciados en toda España

Más de la mitad de los 300 despidos que prepara Nestlé en España se concentrará en Catalunya. Las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat serán el centro más damnificado y el recorte de personal afectará en total a 178 personas en Catalunya, según explican distintas fuentes sindicales consultadas. La multinacional ha empezado a negociar este miércoles el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado hace unas semanas y que pretende despedir alrededor del 7% de sus efectivos en España, dentro de una reestructuración global que afectará a unas 16.000 personas en todo el mundo.

Según detallan fuentes sindicales presentens en el inicio del periodo de consultas, los despidos en Catalunya se distribuirán de la siguiente manera: 151 ceses en las oficinas centrales, siete más en el departamento de ventas, 12 en la planta de Girona y otros ocho en Reus. Las centrales interpretan que la intención de la multinacional es aumentar la carga de trabajo en oficinas sin afectar la capacidad productiva de las fábricas, en tanto que el expediente está justificado por causas organizativas. La próxima reunión tendrá lugar el 15 de mayo y el periodo de consultas, tal como marca la legislación, se alargará 30 días, es decir, las negociaciones se alargarán hasta principios de junio.