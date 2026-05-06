Kraken y MoneyGram se alían para facilitar la conversión de criptomonedas a efectivo a escala global

La plataforma de criptomonedas Kraken y el operador de redes de pago MoneyGram han anunciado una alianza internacional con el objetivo de facilitar la conversión de divisas digitales a efectivo a escala global.

A través de este acuerdo, los clientes de Kraken podrán convertir sus criptomonedas en efectivo en cientos de monedas fiat, con acceso a más de 100 países mediante la red global de recogida de efectivo de MoneyGram.

En este modelo de colaboración, Kraken se encargará del 'onboarding' de usuarios y de la verificación de identidad, mientras que MoneyGram proporcionará su infraestructura regulada de pagos y de cumplimiento normativo, garantizando una operativa segura y alineada con los estándares internacionales.

Dinero en efectivo

La integración, que busca eliminar las fricciones entre los activos digitales y el dinero en efectivo, permitirá a los usuarios transferir fondos a sus propias cuentas y realizar retiradas de efectivo casi instantáneas.

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El servicio se desplegará de forma progresiva en distintas regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia-Pacífico, y el objetivo es que se amplíe en el futuro para incorporar depósitos en cuentas bancarias locales y nuevas opciones de pagos transfronterizos.