El abogado laboralista Juanma Lorente nos muestra los tres errores más comunes al enfrentar un despido

Cuando se recibe una noticia de despido nunca es un hecho agradable para muchos trabajadores. En algunos casos, puede llegar de imprevisto e incluso generar efectos negativos en la estabilidad económica de los trabajadores.

En este caso, el abogado laboralista Juanma Lorente se ha encargado de mostrar las tres cosas que no se deben hacer cuando se recibe un aviso de despido.

No actuar lo más rápido posible

Lo primero que un trabajador no debe hacer en cuanto recibe una carta de despido es tardar en actuar y llevar a cabo los trámites de asesoramiento necesarios. El experto recuerda que cada día en el que no se actúa puede ser un día perdido para el trabajador.

Este hecho es muy importante, ya que tras notificar esta decisión, el empleado dispone de un periodo de 20 días hábiles para interponer una demanda por despido. Este plazo de tiempo es fundamental para informarse adecuadamente y organizar los trámites.

Redactar la papeleta de conciliación sin asesoramiento legal

El segundo punto en contra sería hacer la papeleta de conciliación sin buscar previamente un abogado. Según Lorente, lo ideal sería que, tanto la papeleta de conciliación como la demanda, sean redactadas por una persona experimentada, es decir, un abogado.

Debemos tener en cuenta que la papeleta de conciliación puede rectificar una situación de despido, por lo que es recomendable que esté redactada de la mejor forma posible. Y en caso de no llegar a un acuerdo, también sería positivo que un abogado se encargue de la demanda.

Buscar cualquier tipo de abogado

El tercer aspecto que desaconseja es buscar cualquier experto para que se encargue de la demanda por despido. Básicamente, si se trata un asunto de despido, relacionado con el contexto laboral, entonces la mejor opción es elegir un abogado laboralista.

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En todo caso, a la hora de recurrir una notificación de despido, lo más importante es informarse acerca de la normativa laboral vigente, además de contactar con los mejores expertos. De este modo, disponer de un soporte legal adecuado podría generar beneficios significativos para el trabajador.