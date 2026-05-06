Su primera tienda abrió en Badalona
Ikea cumple 30 años en Catalunya con 7.904 millones en ventas y la creación de 4.300 empleos
La multinacional sueca celebra el aniversario de su primera tienda en la Península Ibérica con un informe que cifra su impacto económico en Catalunya en 4.598 millones de euros
La primera tienda que la multinacional sueca IKEA abrió en la Península Ibérica no fue en ninguna capital. Fue un miércoles, 15 de mayo de 1996, cuando cientos de personas hicieron cola en el parque comercial de Montigalá, en Badalona, para entrar en lo que era entonces el centro número 128 de la cadena en el mundo. ¿El principal distintivo? La oferta y el precio, que, según informaba la prensa local de la época, eran entre un 15% y un 20% más bajos que los del mercado español.
Tres décadas después, ocho de cada diez hogares españoles tienen, al menos, un mueble de la firma sueca. La tienda de Montigalá recibe 2,1 millones de visitas al año, el 23% del total en Catalunya, donde el conjunto de sus instalaciones en Catalunya ocupa más de 126.300 metros cuadrados, el equivalente a más de tres veces la plaza de Catalunya.
Impacto económico
Los datos han sido presentados este miércoles, precisamente, en Montigalá, donde la compañía ha celebrado el aniversario con un acto en su tienda de Badalona en el que ha dado a conocer un informe de impacto socioeconómico elaborado por la consultora EY. Así, en 30 años, la multinacional ha facturado 7.904 millones de euros acumulados en Catalunya; ha contribuido con 2.735 millones en impuestos; y ha generado un impacto económico total de 4.598 millones de euros, sumando efectos directos, indirectos e inducidos.
El empleo es la otra gran cifra: de los pocos cientos de trabajadores que abrieron aquella primera tienda en 1996 se ha pasado a las 1.600 personas que integran hoy la plantilla catalana. Según el informe de EY, se calcula que, sumando el empleo indirecto generado en la cadena de proveedores y el inducido por el gasto de sus trabajadores, IKEA sostiene más de 4.300 puestos de trabajo en Catalunya. Es decir, que por cada empleado directo de la empresa, el mercado laboral catalán ocupa a casi tres personas más.
“Catalunya ha sido siempre un mercado clave para IKEA, donde hemos pasado de una tienda a estar presentes en distintos lugares con formatos adaptados a los clientes”, ha dicho Carl Aaby, consejero delegado de IKEA en España, durante el acto. A su vez, Valerio Valenti, director de IKEA en Catalunya, ha puesto el acento en la dimensión social de ese recorrido. En el último año, la compañía impulsó 14 iniciativas que beneficiaron a 115 personas, entre ellas proyectos de empleabilidad, programas de inclusión y refugios de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias.
Las tiendas físicas de IKEA en Catalunya reciben en conjunto 9,2 millones de visitas anuales. Solo la de Badalona acumula 2,1 millones. Franca Quaglia, su directora, ha descrito esa afluencia como una suerte y una enorme responsabilidad. Los 426 empleados de la tienda atienden a esos millones de personas en un espacio que, desde sus 24.000 metros cuadrados iniciales, ha crecido considerablemente en tres décadas.
Se inaugura una exposición
Más allá de las cifras, el acto de hoy en Badalona ha incluido la apertura de una instalación efímera con seis estaciones temáticas que repasan la evolución del hogar y la sociedad en estos treinta años. Han participado, entre otros, la directora de cine Isabel Coixet y el divulgador y escritor Erik Harley. La campaña de aniversario, titulada Viva el poder del hogar, se lanzará oficialmente el 11 de mayo. Además, desde IKEA han explicado que durante todo mayo la empresa aplicará un descuento del 30% en treinta productos seleccionados, tanto en tiendas físicas como online.
A escala nacional, IKEA cerró el último ejercicio fiscal con una facturación de 1.986 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior, con un resultado de explotación de 130 millones de euros (+11,2%). La compañía suma en España más de 80 puntos de contacto físicos y recibe 50 millones de visitas presenciales al año, además de más de 228 millones de accesos online. Su plantilla en el conjunto del país asciende a 9.736 personas.
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