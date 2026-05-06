El paro de mayo 2026 empieza a pagarse hoy: estos son los bancos que ya han ingresado el dinero y los que aún no

Los millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo en España ya tienen una referencia clara sobre cuándo se cobra el paro en mayo de 2026. Aunque el calendario oficial depende del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en la práctica la fecha exacta en la que el dinero llega a la cuenta varía según la entidad bancaria.

Este mes, además, el calendario presenta una particularidad que conviene tener en cuenta y que puede influir en el día de cobro para muchos usuarios.

De forma oficial, el SEPE establece que las prestaciones se abonan el día 10 de cada mes. Sin embargo, en mayo de 2026 esa fecha cae en domingo, por lo que el ingreso se traslada al siguiente día hábil: el lunes 11 de mayo. A partir de ese momento, las entidades financieras reciben los fondos y pueden proceder al abono en las cuentas.

No obstante, como viene siendo habitual en los últimos años, varios bancos optan por adelantar el pago del paro unos días, una estrategia que también aplican con otras prestaciones como las pensiones.

Esto permite que muchos beneficiarios reciban el ingreso antes de la fecha oficial, dependiendo de su banco.

Cuándo paga cada banco el paro en mayo de 2026

Hay un banco que ya comienza a pagar. Y, a falta de posibles ajustes de última hora, el calendario previsto de las principales entidades en España es el siguiente:

Banco Santander : desde el 6 de mayo .

: desde el . CaixaBank: en torno al 10 de mayo .

. BBVA: desde el 11 de mayo .

. ING: desde el 11 de mayo .

. Otras entidades: entre el 11 y el 13 de mayo.

En la práctica, estas diferencias implican que algunos beneficiarios pueden cobrar varios días antes que otros, aun recibiendo la misma prestación.

Por qué cada banco paga en una fecha distinta

La diferencia en los días de cobro responde al propio funcionamiento del sistema. El SEPE no realiza transferencias individuales a cada beneficiario, sino que envía los fondos a las entidades financieras.

A partir de ahí, cada banco decide cuándo abonar el dinero en las cuentas de sus clientes. Algunas entidades adelantan el pago utilizando recursos propios, mientras que otras esperan a recibir los fondos en la fecha oficial.

Esta política no es homogénea y puede variar ligeramente en función del mes o de la estrategia de cada entidad.

Qué hacer si no se ha cobrado el paro

Si el ingreso no aparece en la fecha habitual, lo más recomendable es esperar entre 24 y 48 horas, ya que pueden producirse retrasos puntuales en el proceso.

Si pasado ese plazo el dinero sigue sin recibirse, conviene comprobar el estado de la prestación a través del SEPE o contactar directamente con el banco para descartar incidencias.

Una referencia que cambia cada mes

El calendario de mayo vuelve a reflejar una situación habitual: no todos los beneficiarios cobran el paro el mismo día. Aunque el SEPE marca la fecha oficial, es el banco quien determina cuándo se hace efectivo el ingreso.

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