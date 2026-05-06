Esclat abre en una semana su primer híper en la ciudad de Barcelona: una tienda de 8.000 metros cuadrados en la Riera Blanca

La cadena de supermercados Bonpreu abrirá el miércoles que viene el que será su primer hipermercado Esclat en la ciudad de Barcelona, un local de casi 8.000 metros cuadrados situado en la calle de la Riera Blanca, en el distrito de Sants-Montjuïc, muy cerca del límite municipal con L'Hospitalet. Se trata de una de las 13 aperturas que el grupo con sede en Les Masies de Voltregà (Osona) tiene previsto realizar este año, para lo que contempla realizar una inversión global de 165 millones de euros. Hasta ahora, en la capital catalana, la compañía solo contaba con establecimientos Bonpreu, que son tiendas de menor tamaño, por lo que la inauguración de la de Riera Blanca supondrá la llegada a la ciudad de su formato comercial más grande.

El hipermercado ocupará un local de 7.973 metros cuadrados y constará de una planta baja y sótano. Además de los espacios que distinguen a la cadena, como pescadería con horno de cocción, panadería, pollos asados y charcutería, el nuevo Esclat dispondrá de un área de droguería y perfumería, bazar, parafarmacia y zona de juegos. También habrá aparcamiento con cargadores para vehículos eléctricos.

El plan de expansión de Bonpreu pasa por ampliar la cadena de supermercados y de la de hipermercados, así como la red de estaciones de servicio EsclatOil. Y eso que el formato del híper es uno de los que más han acusado los cambios de consumo en los últimos años, en los que han triunfado los establecimientos de proximidad y la compra 'on line', impulsados ambos por la búsqueda del cliente hacia la conveniencia y los precios bajos.

La vieja planta de Danone

Una parte importante de los 165 millones que la cadena prevé invertir este año se destinará a las infraestructuras logísticas. Así, Bonpreu impulsa una nueva plataforma en Montblanc (Conca de Barberà), en la que centralizará operaciones a fin de aumentar su capacidad de distribución. La compañía trabaja también en la adecuación de la antigua fábrica de Danone en Parets (Vallès Oriental), donde habrá un almacén automatizado para atender a su supermercado 'on line'. La remodelación está presupuestada en 30 millones de euros y se ejecuta en alianza con la multinacional tecnológica británica Ocado, referente internacional en el desarrollo de 'software' y 'hardware' para plataformas de comercio electrónico.

A la espera de que la compañía haga públicos sus resultados definitivos de 2025, el grupo preveía hace unos meses terminar el ejercicio del año pasado con una facturación de 2.600 millones de euros, según adelantó el presidente de la compañía, Joan Font, en unas jornadas del sector. Esto supondrá un aumento del 8,3%, más de un punto por encima del incremento del 7% registrado en 2024.