Alterna Energía reordena su negocio y eleva un 25% su facturación hasta los 25 millones

De instalar placas solares para la industria y grandes empresas a cubrir toda la cadena de valor de la energía renovable. Es es el giro que ha dado Alterna Energía, filial del grupo Alter Enersun, que ha llevado a la compañía catalana a facturar 25 millones de euros en 2025, un 25% más que el año anterior.

El crecimiento, sin embargo, no permite recuperar los niveles de 2023, cuando la firma alcanzó una facturación cercana a los 30 millones de euros, en línea con 2022, ejercicio en el que llegó a triplicar sus ingresos respecto al año previo.

Detrás de este retroceso se encuentra el cambio de ciclo del sector. Tal y como explicó la compañía en febrero de 2025, con motivo de la presentación de resultados, la caída de casi diez millones de euros en su negocio respondió a la “crisis del autoconsumo” y al “desafiante contexto del sector”, que continúa ralentizando su despliegue en España.

El ajuste acompaña la evolución del autoconsumo, que vivió un boom histórico hasta 2022, cuando se instalaron cerca de 2.650 MW de nueva potencia, una cifra que prácticamente igualaba todo lo instalado anteriormente en el país. Desde entonces, el ritmo ha ido a la baja, pues en 2023 la otencia cayó a 1.900 MW y la tendencia descendente se ha acentuado en 2024 y 2025.

Empresas como Alterna se vieron impulsadas por este crecimiento, favorecido por los elevados precios de la electricidad durante la crisis energética y por los programas de ayudas vinculados a los fondos europeos NextGenerationEU. Sin embargo, el descenso del precio de la luz y el fin de las subvenciones han enfriado el mercado, obligando al sector a replantear su modelo.

De instalador a socio energético

En este contexto, Alterna ha impulsado una transición estratégica para adaptarse a las nuevas demandas del mercado empresarial. La compañía ha evolucionado desde un modelo centrado en la instalación hacia un enfoque de “partner energético integral”, con una oferta que abarca generación, almacenamiento, movilidad eléctrica, optimización energética y mantenimiento.

En 2026, su cartera de servicios ya incluye el acompañamiento completo a empresas en su gestión energética, con soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia, reducir costes y garantizar la estabilidad del suministro. “El crecimiento de 2025 nos impulsa a seguir evolucionando hacia soluciones cada vez más integradas, adaptadas a un entorno más exigente y cambiante”, ha señalado Oriol Palau, nuevo director general de la compañía desde enero de este mismo año en sustitución de Esther Morlanes, quien ha pasado a liderar Max Energía, la comercializadora del grupo.

Palau cuenta con más de una década en la empresa, donde ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de operación y mantenimiento (O&M), uno de los pilares actuales del negocio. En concreto, la compañía gestiona actualmente una cartera cercana a 1.000 MWp en operación y mantenimiento, lo que le permite generar ingresos recurrentes más allá de la instalación de nuevos proyectos.

El peso del mantenimiento y la innovación

En paralelo, el almacenamiento energético también ha pasado a ocupar un papel central en su estrategia. La empresa fue pionera en la gestión de los primeros MWh de almacenamiento en la península ibérica y prevé ampliar esta línea en los próximos años, integrando baterías como elemento clave para mejorar la flexibilidad y resiliencia energética de sus clientes.

Este reposicionamiento se ha acompañado de un cambio de identidad corporativa. Coincidiendo con su 20º aniversario, Alterna ha evolucionado su marca desde “energías renovables” hacia “innovación energética”, reflejando así su nueva propuesta de valor.

Fundada hace dos décadas, la compañía ha desarrollado más de 400 proyectos en Europa y América, superando los 300 MWp instalados en autoconsumo. Cuenta con presencia en España, Italia y Portugal, más de 100 empleados y una cartera activa de más de 150 clientes.

Un grupo integrado para cubrir toda la cadena

Alterna forma parte de Alter Enersun, un grupo energético que integra distintas actividades para cubrir toda la cadena de valor del sector. La matriz actúa como productor independiente de energía (IPP), centrado en el desarrollo, financiación y explotación de grandes plantas renovables.

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Junto a Alterna, especializada en soluciones de autoconsumo para empresas, el grupo cuenta también con Max Energía, su comercializadora, encargada de suministrar electricidad y gas. El paraguas está controlado por el empresario el director ejectutivo José Luis Morlanes —a través del holding Senergy— y por Ricardo Leal, propietario de CL Grupo Industrial.