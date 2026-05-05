Unicaja gana 161 millones hasta marzo y elevará la remuneración al accionista al 95% del resultado

Unicaja obtuvo un beneficio neto atribuido de 161 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 1,4% frente a los 158 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La entidad atribuye esta evolución al crecimiento de los ingresos recurrentes, al avance del margen de intereses y de las comisiones netas, así como a la menor necesidad de dotaciones por deterioro de crédito, en un contexto de mejora de la calidad del balance.

El banco ha aprobado una nueva política de dividendos, en vigor desde enero de 2026, que eleva el pay-out -ratio que muestra el porcentaje de los beneficios que una empresa dedica al pago de dividendos- ordinario al 70%, frente al 60% anterior. Además, Unicaja prevé una remuneración adicional mediante recompras o dividendos complementarios equivalente a alrededor del 25% del resultado neto consolidado, con lo que la remuneración total al accionista del ejercicio alcanzaría el 95%.

El margen de intereses se situó en 373 millones de euros, un 1,3% más que un año antes, mientras que las comisiones netas crecieron un 3,1%, hasta los 136 millones. Este incremento estuvo impulsado por la actividad en fondos de inversión y por el negocio asegurador. El margen bruto alcanzó los 520 millones, con un avance interanual del 1%.

La entidad destaca que el crecimiento de las comisiones refleja un cambio progresivo en el mix de ingresos, con mayor peso de negocios de valor añadido como la gestión de patrimonios y los seguros. Según Unicaja, esta evolución contribuye a reforzar la estabilidad y visibilidad de los resultados en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027.

La actividad comercial mantuvo una evolución positiva en el arranque del año. Los recursos de clientes minoristas alcanzaron los 96.003 millones de euros, un 3,9% más interanual, mientras que los recursos fuera de balance aumentaron un 10,6%, hasta los 25.910 millones. Dentro del ahorro, sobresale el comportamiento de los fondos de inversión, que crecieron un 17,2% interanual y registraron suscripciones netas de 468 millones en el año, lo que permite a Unicaja mantener una cuota de mercado del 9%, según datos de Inverco.

Por el lado del crédito, la inversión crediticia no dudosa se situó en 47.622 millones de euros, un 2,4% más que un año antes. El crecimiento estuvo especialmente impulsado por la financiación a empresas, que avanzó un 6,3%, y por el crédito al consumo, con un aumento del 8,5%. La nueva producción crediticia alcanzó los 2.845 millones, un 9,6% más, de los que 913 millones correspondieron a hipotecas a particulares y 1.327 millones a empresas.

Unicaja también subraya el avance del canal digital, que gana peso en la venta de productos de consumo y en la comercialización de fondos de inversión. En concreto, el canal digital representó el 65% de la captación total en consumo y el 36% en fondos. Las ventas digitales crecieron un 82% en consumo y un 47% en fondos respecto al primer trimestre de 2025. Además, el número de usuarios de Bizum aumentó un 6%, hasta superar el millón, y la captación de nóminas y pensiones se duplicó.

Reduce la morosidad

La calidad del balance continuó mejorando durante el trimestre. La ratio de morosidad se situó en el 2%, tras reducirse en 56 puntos básicos en los últimos doce meses. Los activos improductivos, o NPA, cayeron un 26% interanual, con descensos tanto en activos adjudicados como en activos dudosos. La tasa de cobertura de los activos improductivos aumentó hasta el 78,9%, entre las más elevadas del sector, mientras que la cobertura de activos dudosos alcanzó el 79,9%.

En términos de rentabilidad, la rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) ajustado por el exceso de capital se situó en el 12%, mientras que la ratio de eficiencia fue del 46% calculada sobre los últimos doce meses. El coste del riesgo permaneció contenido, en 20 puntos básicos.

Noticias relacionadas

La entidad mantiene además una sólida posición de solvencia y liquidez. La ratio CET1 se situó en el 16%, con un exceso de capital de 7,3 puntos porcentuales sobre los requerimientos regulatorios, equivalente a 2.208 millones de euros. Las ratios de liquidez también se mantuvieron en niveles elevados, con una ratio de préstamos sobre depósitos del 69,3% y una ratio de cobertura de liquidez del 291,9%.