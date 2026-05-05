Toni Reig, presidente de UAlumni de la UVic: “El Executive MBA es probablemente una de las mejores inversiones profesionales que he hecho nunca”

En el ADN profesional de Toni Reig, nuevo presidente de UAlumni de la UVic, confluyen la precisión técnica y la visión estratégica que exige el mercado actual. Como director de Marketing de Proquimia, ha liderado la proyección de una marca que es referente internacional en higiene y tratamientos químicos. Reig no es el típico ejecutivo de despacho. Su trayectoria es la de un profesional forjado en el dinamismo de la empresa familiar de gran escalera, donde ha sabido transformar procesos complejos en propuestas de valor competitivas. Esta experiencia en primera línea de fuego empresarial es la que ahora traslada a la red de antiguos alumnos de la Universidad de Vic, con el firme propósito de que el talento que sale de Vic no solo se quede en la comarca, sino que lidera la transformación económica de todo el territorio catalán.

Su nombramiento como presidente de UAlumni llega en un momento de madurez profesional clave, consolidando un perfil que equilibra perfectamente el arraigo territorial con una mentalidad abierta al mundo. A lo largo de los años, Reig ha demostrado que la formación no es una etapa estanca, sino un engranaje continuo que tiene que adaptarse a los cambios de un entorno cada vez más volátil. Esta capacidad de adaptación fue la que lo llevó a estudiar el Executive MBA de la UVic. Un salto cualitativo en su carrera que le ofreció herramientas de gestión que le permitieran mirar más allá del marketing tradicional. Sobre esta necesidad de aprendizaje constante, esta evolución personal, el valor de la red académica y la visión estratégica que adquirió mientras compaginaba su carrera con la Executive MBA que cursó a la UVic, profundizamos en esta entrevista donde nos revela las claves de su trayectoria y liderazgo.

Contenido interactivo de Genially sobre CTA UVic 2 cast.

Tienes una formación técnica de base y mucha experiencia en el sector público. ¿En qué momento sentiste que necesitabas pasar por un Executive MBA para conseguir ser un buen líder?

Yo ya había ejercido el liderazgo mucho antes del máster, primero en el mundo asociativo, como presidente del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, comisario internacional de los Muchachos Escuchas y Guías, entre otras responsabilidades; y después al sector público, como director general de Juventud y director del Consejo Catalán del Deporte. En paralelo, había ido construyendo una carrera en el sector de la informática, que es mi formación de base. Tras siete años que en la administración sentí la necesidad de encapsular todo aquel conocimiento que me había llegado por vías muy diversas: asociacionismo, sector tecnológico, gestión pública, iniciativas personales... El EMBA me permitía poner cada cosa a su cajita y acabar de formar lo que tenía parcial o desordenado. Cuando vi el programa de la UVic-UCC, me quedó claro que era el complemento ideal y que, aparte de incrementar mis conocimientos, me daría mucha más seguridad en la hora de tomar decisiones.

Toni Reig, director de Marketing de Proquimia / Cedida

En algunas ocasiones has dicho que la Executive MBA te sirvió para "ordenar" lo que ya sabías. ¿Podrías ponerme un ejemplo real de algo que hacías "por intuición" y que el máster te enseñó a hacer con un método profesional?

Sí, un ejemplo es la planificación estratégica. Yo ya había hecho planes estratégicos, pero los construía a partir de necesidades, objetivos y acciones, con metodologías y dinámicas aprendidas en el mundo asociativo. En el EMBA descubrí más metodología: el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Portero, el Business Modelo Canvas, el Balanced Scorecard... En finanzas me pasó lo mismo. Yo había trabajado con temas financieros, incluso los había programado, pero el máster me dio las herramientas para leer un balance desde la mirada del directivo, no del técnico.

Cuál es el activo más valioso que te llevaste del aula de la EMBA que no se pueda aprender en otro lugar?

Los compañeros y compañeras, sin duda. Un EMBA es un espacio un poco mágico. Mezclas gente muy interesante con contenidos nuevos y se genera un caldo difícil de encontrar en otro lado. Aprendes tanto del profesorado como de los compañeros, cada uno con su sector y su mirada. Y lo mejor es que esta red dura muchos años. Ocho años después de graduarme todavía mantengo conversaciones y colaboraciones con gente de mi promoción.

Hablemos de liderazgo. Has pasado por el mundo asociativo, el político y el empresarial. ¿Qué herramienta específica aprendida en el EMBA utilizas hoy para gestionar tu equipo que no tenías antes?

Siempre he ejercido un liderazgo próximo y empático. Me gusta que la gente esté cómoda, que pueda fluir haciendo aquello que le gusta y que sienta que forma parte de un proyecto. La comunicación es clave. Todo el mundo tiene que saber dónde vamos y notar que su trabajo es importante y valorado. El EMBA no me cambió esta manera de ser, pero me dio método. Me ayudó a entender la complementariedad de perfiles dentro de un equipo (por ejemplo, con los roles de Belbin) y a poner nombre a lo que motiva realmente a las personas. Darles propósito, autonomía, retos para hacer que aflore el talento y reconocimiento por lo que hacen. Y también me dio métodos para tomar decisiones con datos y compartirlas con el equipo. Cuando todo el mundo ve el mismo tablero, el compromiso es mucho más grande.

"El máster te enseña a trabajar en equipo, con plazos cortos y con información incompleta y, seguramente, cuando acabas, priorizas con más claridad y delegas mucho más" Toni Reig — Presidente de UAlumni de la UVic i director de Marketing de Proquimia

El mundo cambia muy rápidamente. ¿Crees que la manera de liderar equipos actual es fundamentalmente diferente a la de hace una década? ¿Qué rol juega la formación continua ejecutiva?

Es radicalmente diferente y la formación continua debería de ser una etapa fija de cualquier carrera profesional. Yo estoy convencido. De hecho, este año he cursado el Programa Plus Executive de la UVic-UCC y ha sido un gran acierto. Me he reciclado y he profundizado en temas como la inteligencia artificial o metodologías Agile, que en 2017, cuando cursé el EMBA, o no existían o no eran tan punteras. La IA es el ejemplo más reciente de la importancia de la formación continua, dado que está redefiniendo los procesos a una velocidad que no habíamos visto nunca y obliga el directivo a estar en el día.

Estudiar un EMBA siendo directivo es un reto de conciliación brutal. ¿Para el profesional que teme no tener horas en el día, como cambió tu productividad o tu manera de priorizar después de pasar por el programa?

Fue intenso, pero asumible. Tengo tres hijas y, el año del máster, tenían entre 6 y 9 años, pero mi madre siempre me dice que "los cansados hacen el trabajo", y es verdad. Cuanto más hagas, más ganas tienes de hacer, y cuando una cosa te gusta de verdad, las horas acaban saliendo de algún sitio. En mi caso, me levantaba muy temprano y aprovechaba las primeras horas del día, con la cabeza clara y la tranquilidad de la mañana, cuando todo el mundo duerme. En cuanto a la productividad posterior, el máster te enseña a trabajar en equipo, con plazos cortos y con información incompleta y, seguramente, cuando acabas, priorizas con más claridad y delegas mucho más. Creo que es especialmente útil para perfiles que ya tienen experiencia, como directivos, mandos intermedios o perfiles técnicos, que quieren hacer un salto a escala de visión global y toma de decisiones.

Contenido interactivo de Genially sobre CTA UVic 2 cast.

Acabas de ser nombrado presidente de UAlumni. ¿Qué ha significado para ti, como exalumno de la UVic-UCC, implicarte en el colectivo UAlumni?

Hacía años que formaba parte de la Junta de UAlumni. La Universidad me ha aportado mucho, no solo en conocimiento, sino también en experiencias vitales y profesionales. Implicarme ha sido mi manera de agradecerlo y de seguir viviéndolo. Mi vocación siempre ha sido altruista y muy vinculada al asociacionismo, así que ayudar desde donde pueda ser útil es casi una manera de entender la vida. Además, como osonense, tengo una identificación especial con la UVic-UCC, que ha transformado positivamente la ciudad y la comarca en las últimas décadas. Aceptar la presidencia, después del impulso de Abel Conill y la consolidación con David Griera, ha sido un relevo natural. La mejor manera de hacer crecer la universidad es sumando entre todos.

"El líder con formación ejecutiva ha incorporado dos cosas que no se improvisan: visión global y conciencia " Toni Reig — Presidente de UAlumni de la UVic i director de Marketing de Proquimia

¿Qué proyectos o iniciativas quieres impulsar desde UAlumni para acercar el mundo empresarial a los estudiantes y exalumnos de la UVic?

UAlumni ocupa una posición estratégica dentro del proyecto universitario. Somos una comunidad de más de 10.000 miembros y esto nos convierte en un puente natural entre la universidad, las empresas y el territorio. Mi visión es que UAlumni sea un agente relevante dentro del ecosistema de la UVic-UCC, y por eso mi prioridad es construir un plan estratégico que defina hacia dónde queremos ir los próximos años. Una línea clave es la formación continua. Los alumni la necesitamos para mantenernos competitivos y la UVic-UCC tiene una oferta excelente para dar respuesta. De hecho, más de un millar de nuestros alumni ya han vuelto a confiar en la universidad para continuar formándose. En paralelo, se tienen que reforzar proyectos ya rodados como el Portal de Ocupación, las becas a los estudiantes de CFGS, los UAlumni Stories...

Como nuevo presidente de UAlumni, ¿qué diferencia detectas entre un jefe que "manda" y un líder que ha pasado por una formación ejecutiva de este tipo?

La diferencia principal es la mirada. El jefe que "manda" trabaja desde el cargo, se enfoca en la tarea y decide a menudo en solitario. El líder con formación ejecutiva ha incorporado dos cosas que no se improvisan: visión global y conciencia del impacto de sus decisiones sobre las personas. Cuando se tiene que decidir, hay que buscar el conocimiento de quien más sabe dentro del equipo o ponderar las opiniones de todo el mundo cuando se procede. Saber extraer este conocimiento colectivo es, para mí, una de las habilidades más importantes. Un buen líder es, antes de nada, una persona empática. Alguien que escucha más que habla y analiza cada miembro del equipo para entender qué necesita y qué retos lo ayudarán a crecer. Esto quiere decir alinear la persona con el proyecto y delegar con una buena cuota de libertad. Cuando alguien se siente confiado, da lo mejor de sí mismo.

Contenido interactivo de Genially sobre CTA UVic 2 cast.

Echando la vista atrás, ¿cambiarías algo de cómo viviste tu experiencia del máster? ¿Algo que no aprovecharas y que hoy sabes que tenías al alcance?

No soy nada de mirar hacia atrás y menos para lamentarme. Pienso que siempre se está a tiempo de todo, siempre que tengas clara la dirección. No comparto aquello que dicen de que el tren pasa una sola vez en la vida. Pasan muchos trenes, si andas al lado de la vía. Lo importante es saber dónde quieres ir. Si de algo me arrepiento es de alguna clase que me perdí por compromisos profesionales.

Si tuvieras ante un profesional que hoy está mirando el folleto del EMBA de la UVic, ¿cuál sería la pregunta que se tendría que hacer para saber si está a punto para dar el paso?

Adelante y sin miedo. No conozco a nadie que se haya arrepentido y todo el mundo ha sacado mucho beneficio. Todas las personas a las que se lo he recomendado me lo han agradecido después, y seguiré recomendándolo, porque no es solo un beneficio para la vida profesional, sino también para la personal. Una vez estás dentro todo se hace y todo fluye. Si lo miro con perspectiva es probablemente una de las mejores inversiones profesionales que he hecho. Si te lo estás planteando, probablemente ya estás a punto para dar el paso.

Dónde encontrar la Universidad de Vic - UCC: