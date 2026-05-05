El tirón de la inversión en IA impulsa a ACS un 10% y añade 3.500 millones de capitalización en su mejor sesión desde 2020

Los títulos de la constructora ACS han vivido una jornada alcista, con una revalorización brusca de casi el 10% en apenas una sesión. Con este rebote, la compañía que preside Florentino Pérez vive su mejor jornada desde 2020. En este contexto, las alzas que ha vivido la empresa este martes suponen un aumento de la capitalización bursátil en 3.580 millones de euros en apenas un día.

El detonante detrás de este movimiento ha sido las revisiones de los precios objetivos por parte de dos de los pesos pesados de la banca de Wall Street. Los estrategas de Morgan Stanley aumentaron su precio objetivo hasta los 150 dólares debido a la apuesta de la constructora en los centros de datos. El banco de inversión estadounidense, Jefferies, también ha revisado al alza sus precios objetivos hasta los 143 euros, desde los 116 euros previos, además de mantener su recomendación de ‘comprar’. Tras el avance de este martes, los títulos de ACS ahora se sitúan en los 133,8 euros.

Manuel Pinto, analista jefe de XTB, achaca las subidas de este martes a la mayor apuesta de la compañía en los centros de datos. “El movimiento viene apoyado por revisiones al alza de precio objetivo, en un contexto donde la demanda de construcción de centros de datos está superando ampliamente a la oferta, además del buen comportamiento del resto de sus divisiones”, comenta el estratega.

Los proyectos vinculados a centros de datos han ido ganando peso en los últimos trimestres, anticipando un crecimiento sostenido de la actividad. Además, la filial de alemana de ACS, Hochtief, ha empezado a desarrollar sus propios centros de datos este año, un giro en la estrategia del grupo que consolida su apuesta en la inteligencia artificial (IA).

Además, las fuertes alzas en el selectivo madrileño se producen este martes tras conocerse una información según la cual Solaria, Telefónica y ACS estudian crear una empresa conjunta de centros de datos valorada en 4.000 millones de euros, según la agencia Bloomberg.

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Las acciones de la empresa acumulan una revalorización cercana al 20% en apenas el último mes. En el último año, los títulos de la compañía acumulan un alza del triple dígito: se han disparado un 133% desde 2025 en el parqué de Madrid.