La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres

La posibilidad de cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) mientras se percibe el paro y se reside en el domicilio familiar está generando dudas en los últimos días. La respuesta tiene algunos matices: sí es posible en determinados supuestos, aunque no se trata de un derecho automático ni generalizado.

Según la normativa vigente de la Seguridad Social, el IMV es una prestación no contributiva diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos, lo que implica que puede complementar otras rentas, incluidas las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE. Sin embargo, su concesión depende de una evaluación detallada de la situación económica y personal del solicitante.

Compatibilidad entre IMV y paro

Uno de los puntos clave es que el IMV no se suma íntegramente al paro, sino que actúa como un complemento. Es decir, la Seguridad Social calcula un umbral mínimo de ingresos para cada caso y solo abona la diferencia hasta alcanzar esa cantidad.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a un determinado nivel de renta garantizada y ya percibe una prestación por desempleo, el IMV ajusta la cuantía final teniendo en cuenta ese ingreso previo. Este diseño responde al objetivo de evitar duplicidades y garantizar un mínimo vital, no de acumular ayudas.

Además, esta compatibilidad forma parte de la evolución reciente del sistema, que busca hacer el IMV más flexible y compatible con otras fuentes de ingresos, incluyendo empleo o prestaciones.

El aspecto más controvertido es la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital residiendo en el hogar familiar. En este punto, la Seguridad Social establece condiciones muy concretas.

En términos generales, el ingreso mínimo vital se concede en función de la unidad de convivencia, es decir, las personas que viven juntas y comparten gastos. Por tanto, los ingresos de los padres suelen computar, lo que en muchos casos impide el acceso a la prestación.

Independencia económica

No obstante, existen excepciones. Es posible solicitar el IMV de forma individual viviendo con los padres cuando se demuestra que no existe una unidad económica común o que el solicitante cumple ciertos requisitos de independencia.

Entre ellos destacan:

Tener al menos 23 años (con excepciones en casos específicos).

(con excepciones en casos específicos). Haber mantenido una situación de vida independiente previa en determinados tramos de edad.

en determinados tramos de edad. No estar integrado económicamente en el hogar familiar.

Cumplir los límites de ingresos y patrimonio establecidos.

Este último punto es especialmente relevante, ya que el organismo analiza no solo la convivencia formal, sino la realidad económica efectiva del solicitante. Además, como ya se sabía, dos de los requisitos indispensables que establece la Seguridad Social son tener residencia en España y estar en situación de vulnerabilidad económica.

Quién puede beneficiarse y quién queda fuera

En la práctica, esta compatibilidad está pensada para perfiles concretos (personas en situación de vulnerabilidad) que, pese a vivir con sus padres, no dependen económicamente de ellos o han tenido una trayectoria de independencia previa.

Por el contrario, quedan fuera la mayoría de jóvenes que no han salido del domicilio familiar o que comparten plenamente los recursos del hogar, así como quienes superan los umbrales de renta establecidos, aunque cobren el paro.

En definitiva, no se trata de una medida nueva ni de un acceso generalizado, sino de una posibilidad ya contemplada en la normativa que se aplica caso por caso. La clave está en entender que el IMV no funciona como una ayuda adicional automática (solo si se agota el paro), sino como un mecanismo de garantía de ingresos condicionado a la situación real de cada solicitante.

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La interpretación simplificada de que se puede cobrar el ingreso mínimo vital con el paro y viviendo con los padres puede resultar llamativa, pero la realidad es más compleja. Solo quienes cumplan estrictamente los requisitos podrán acceder a esta combinación de ayudas.