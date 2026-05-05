Tres pasos a seguir
La OCU lo aclara: si te duplican un cargo en la tarjeta de crédito puedes reclamar así
Es crucial reclamar al emisor aportando cualquier dato o justificante de la compra antes de que pasen 13 meses
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Aunque no es una situación que ocurra de manera usual y a mucha gente nunca le haya sucedido, la realidad es que a veces te pueden cargar en la tarjeta bancaria el mismo concepto, dos veces. En ese caso, la OCU ha publicado una guía para saber cómo actuar ante esta situación.
En primer lugar, es importante destacar que este cobro duplicado no suele ser una estafa ni un intento de robo de dinero. Normalmente, esto se debe a un simple error del comercio, ya sea del datáfono o del dependiente. Aun así, siempre hay que estar atento y ver que no te cobren duplicado a propósito.
Tres sencillos pasos
Según el artículo publicado por la OCU, para solucionar esta situación solo hay que tener en cuenta tres sencillos pasos. El primer paso siempre es reclamar al emisor de la tarjeta, o sea, al banco. Para presentar una reclamación a tu entidad, siempre hay que aportar cualquier dato o justificante de que dispongas, ya sea el extracto, la fecha, el importe o el comercio. También hay que tener en cuenta que para hacer la reclamación se dispone de un plazo máximo de 13 meses desde la fecha del cargo.
El segundo paso, ya no depende de la persona, sino del banco. Al recibir la reclamación, la entidad comprobará si la orden de pago está autorizada, correctamente registrada y contabilizada. También deberá comprobar si hubo un fallo técnico o cualquier otra situación engañosa.
Devolución del importe
Finalmente, el tercer paso también depende del banco, ya que, una vez realizadas las comprobaciones, deben proceder a devolver el dinero. "El banco debe devolver una operación no autorizada de inmediato, salvo sospecha razonable de fraude comunicada al Banco de España. El emisor de la tarjeta te abonará el dinero en la tarjeta de crédito o, si se trata de una tarjeta de débito, en tu cuenta corriente", según explica la OCU.
Esta organización finaliza su comunicado advirtiendo a la gente: "Siempre es conveniente revisar los extractos de las tarjetas de crédito y débito, no solo para detectar posibles errores, como pudiera ser el caso de un cargo duplicado, sino también para detectar cargos fraudulentos porque un tercero haya podido acceder a los datos de tu tarjeta, con una ciberestafa".
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