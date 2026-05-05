Reestructuración
Nissan despedirá a 900 trabajadores en Europa y deja en el aire el cierre en Zona Franca y El Prat
La compañía de origen japonés acentúa su desinversión en Catalunya, pero todavía no han concretado el porcentaje de la plantilla que mantiene tras el cierre de su fábrica de coches, hace tres años
El presidente de Chery inaugura su centro de I+D europeo en Barcelona
Nissan ha anunciado su intención de despedir a 900 trabajadores de sus plantas en Europa, con recortes asegurados en los centros técnico y de recambios que todavía mantiene en la periferia de Barcelona, pero sin concretar todavía si los cerrará o no. La compañía ha publicitado una reestructuración global, pero no ha concretado la dimensión de los despidos en los dos centros de Zona Franca y el otro en El Prat de Llobregat, donde entre tres centros emplea a unas 569 personas. Fuentes sindicales consultadas explican que la dirección les citará entre finales de esta semana y principios de la siguiente para explicitarles cuál será el impacto concreto y si la operación se traducirá en un cierre total de las operaciones en Catalunya.
La firma de origen japonés acentúa su desinversión en suelo europeo, que hace cuatro años ya significó el cierre total de la histórica fábrica de Zona Franca, hoy recuperada por la dupla Ebro-Chery. Nissan mantiene actividad en España en la periferia barcelonesa, así como en Ávila y Cantabria, donde entre las dos ubicaciones trabajan actualmente casi unas 1.000 personas. Es decir, si se suman los catalanes, eleva la plantilla total de la firma automovilística a unas 1.600 personas. Fuentes sindicales explican que el plan de reestructuración que les anunció la compañía no incluía las plantas del norte de España.
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