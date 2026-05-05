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El Ibex 35 abre sin tendencia definida, pendiente de resultados y la situación en Oriente Próximo

El selectivo madrileño arranca la jornada con una leve subida del 0,01% que rápidamente se torna en descenso ante la cautela de los inversores

Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid.

Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid. / Archivo

EP

Madrid
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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este martes prácticamente plano, con los inversores pendientes de las noticias procedentes de Oriente Próximo y de la publicación de resultados.

De este modo, si bien el selectivo madrileño marcaba un primer precio de 17.357,70 puntos en el arranque de la sesión, apenas un 0,01% por encima del cierre registrado el lunes, a los pocos minutos de la apertura parecía decantarse por las caídas al ceder un 0,12% para negociarse en los 17.335,20 puntos.

En los primeros momentos de la apertura en la Plaza de la Lealtad, los valores del selectivo más alcistas eran Indra (+1,36%), Telefónica (+1,36%), Acciona (+1,24%) y Acerinox (+1,07%).

En el extremo opuesto del índice, las mayores bajadas se concentraban en los bancos, con el Sabadell cediendo un 2,80% y Unicaja Banco un 1,66%, en ambos casos tras publicar resultados.

Asimismo, otros representantes de la banca en el Ibex 35 se sumaban a los descensos, con Caixabank retrocediendo un 0,90%, Bankinter un 0,83%, BBVA un 0,78% y el Santander un 0,72%.

Al margen de los bancos, los valores del selectivo madrileño que también cotizaban en negativo al principio de la sesión del martes eran Inditex, con una caída del 0,20%; Mapfre, con un descenso del 0,15%; y ArcelorMittal, con una caída del 0,02%.

Fuera de la renta variable, los inversores vuelven a estar pendiente de la evolución de los precios del petróleo. En el caso del Brent, de referencia en Europa, el coste del barril bajaba cerca de un 0,4% antes de la apertura europea y se movía ligeramente por debajo de los 114 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,8 dólares por barril.

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